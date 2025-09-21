Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
Перед Крымским мостом быстро растет очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T14:07
2025-09-21T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом быстро растет очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда ждали 98 авто. При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В течение ночи и утром проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост – выезда с полуострова ждут почти 250 автомобилей

14:07 21.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом быстро растет очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 247 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Часом ранее проезда ждали 98 авто. При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В течение ночи и утром проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
