Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции
В Крыму по официальной статистике 13,5 тысяч человек страдают деменцией – врач
Старческий маразм, слабоумие, деменция, болезнь Альцгеймера… Все чаще люди во всем мире сталкиваются с этими понятиями и с целым спектром заболеваний, которые поражают людей пожилого возраста. Страдают от этих болезней и их симптоматики не только сами больные, но и их родственники. О том, как предотвратить деменцию, кто к ней склонен и как ухаживающим за больными и помочь самим себе, говорим с главным внештатным психиатром республики Крым, доктором медицинских наук Тамарой Ветрила.
Страшная статистика
21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это одна из самых частых причин развития деменции.
"Во всем мире насчитывается около 60 миллионов человек с деменцией, и эта цифра продолжает расти. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году их будет около 80 миллионов человек, а 2050 году это число вырастет в два раза. В России на данный момент зарегистрировано полтора миллиона человек с деменцией, а к 2035 году прогнозируют рост до 4 миллионов. В Крыму у нас на данный момент 13,5 тысяч человек, страдающих деменцией. Но мне бы хотелось отметить, что статистика не очень точная, потому что в ней фиксируются только те лица, которые обратились за помощью к специалистам", – говорит Тамара Григорьевна.
Она как практикующий доктор хорошо знает, что многие боятся признаться себе, что их родственник страдает психическим заболеванием, все списывают на старость и поэтому к врачам не обращаются.
"Надо понимать, до сих пор работает своеобразная стигматизация психических заболеваний, цифры по Крыму в полтора раза больше", – сказала психиатр корреспонденту РИА Новости Крым.
Деменцией, тяжелым нейродегенеративным расстройством, страдают чаще женщины, чем мужчины.
"Различают естественные типы деменций. Чаще всего мы сталкиваемся с болезнью Альцгеймера, далее идет сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная и другие деменции. Но это все важно для врачей, чтобы понимать, как лечить пациента. А обыватель сталкивается с одинаковыми симптомами – прогрессирующим ухудшением памяти, мышления и поведения", - продолжает врач.
Основной причиной возникновения деменции Тамара Ветрила называет возрастные изменения. Жить люди стали дольше, поэтому и старческое слабоумие стали фиксировать чаще. Раньше такой диагноз ставили реже просто потому, что, грубо говоря, население не доживало. Также на нейродегенративное расстройство влияют генетическая предрасположенность, сосудистые нарушения, хронические заболевания.
"Но это и образ жизни, психологические, социальные факторы, вредные привычки, стрессовые состояния, это экологическое и токсическое воздействие", - отметила специалист.
Инсульты, сотрясения головного мозга, травмы головы – предпосылки к сосудистой деменции. Поэтому нужно с молодости беречь голову, советует психиатр.
9 сентября 2022, 07:38Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов
Что-то с памятью моей стало
Сами страдающие деменцией не осознают, что они заболели. Обычно те или иные изменения в поведении замечают их родственники.
"Первые звоночки, это когда ваша мама, например, постоянно забывает, что и куда она положила, или же начинает забывать те или иные названия простых предметов, которыми пользуется ежедневно, или не помнит, завтракала ли она утром, умывалась ли. В начальных стадиях деменции работает так называемый закон Рибо: больные хорошо помнят те события, которые были давно, а вот кратковременная память у них страдает", - отмечает эксперт.
Это происходит потому, что то, что было "положено" в память недавно, стирается первым – больной не помнит, какое время года, день недели. Также теряются навыки – как сделать звук телевизора громче, как набрать номер телефона.
Американский психиатр Нейл Бухгольц разницу между рассеянностью и первыми признаками тяжелого заболевания описал так: "Если вы забываете, куда положили ключи, — это еще не болезнь, но если вы не знаете, что надо делать с ключами, для чего они предназначены, — вот это уже проблема".
И вот тут надо обращаться к специалистам. Потому что, подчеркивает собеседница РИА Новости Крым, чем раньше начинается лечение, тем сильнее мы оттягиваем развитие глубокой деменции, полностью разрушительной для личности. Тамара Григорьевна с сожалением констатирует, что деменцию нельзя вылечить, но можно приостановить.
"Я очень люблю фразу профессора Левина, который сказал, что если дырка в голове есть, то ты ее уже не заштопаешь. Твоя задача, чтобы эта дырка больше не разрасталась".
17 июля 2022, 18:07Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
Мест в спецучреждениях для больных деменцией мало
Есть сложность в том, что сам больной не понимает, что у него есть проблемы. Заниматься его здоровьем придется родственникам или близким.
"Им необходимо прийти к участковому терапевту и обрисовать проблему. Он посетит пациента на дому и напишет направление на консультацию психиатра, который также может прийти к вам на дом", – рассказывает порядок действий для родственников Ветрила.
Если же больной не может за собой смотреть, отвечать за свои действия – сходить в банк или заплатить за коммуналку, то есть, если это касается юридической стороны, то врач-психиатр с помощью близких готовит документы на лишение пациента статуса дееспособности и родственник берет на себя функции опекуна и выступает на защите интересов больного во всех юридических процессах.
Больным деменцией всегда нужна помощь близких. Тамара Ветрила рекомендует по возможности не отдавать родных в дома престарелых, а оставлять их жить дома. Тогда, объясняет она, в привычной обстановке, ваши мамы и папы, бабушка и дедушка будут жить гораздо дольше, чем в специальном учреждении.
"Но когда у пациентов наблюдаются психические расстройства в виде возбуждения, агрессии, бессонницы, им нужно помочь медикаментами, тогда они попадают в психиатрические учреждения. У нас в республике есть два интерната для психохроников, но, к сожалению, там мест мало для группы больных деменцией. Крыму, конечно, нужно больше таких бюджетных мест. Также можно было бы открыть койки сестринского ухода", – считает она.
22 января 2023, 19:41Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции
Непаханое поле для НКО
Обычно для ухода за людьми с деменцией тем, кто берет на себя эту ношу, приходится менять свою жизнь: нанимать дорогостоящих сиделок, менять работу на домашнюю, переиначивать режим дня и привычный уклад жизни. Это большая социальная проблема, так как фактически из активного социума вычеркивается не только сам больной, но и тот, кто ухаживает за ним, морально страдает вся семья.
"Родственники индуцируются в это заболевание и часто сами начинают иметь какие-то невротические расстройства", – говорит Тамара Ветрила.
В Москве работают фонды, которые помогают родственниками больных деменцией. В Крыму такого фонда нет. Пока это направление социальной деятельности на полуострове не заполнено и абсолютно свободно для различных некоммерческих общественных организаций, которые подают заявки на гранты, уверена главный внештатный психиатр.
Она советует тем, кто имеет дома больного деменцией, при возникновении тех или иных психологических проблем (а ухаживать за человеком, чья личность постепенно разрушается, морально ох как не просто) не стесняясь обращаться к специалистам-психиатрам.
"Наши специалисты, даже психологи в поликлиниках, подскажут, как вести себя с такими больными", – говорит психиатр.
Только не нужно заниматься самолечением, предупреждает она, пить без назначения какие-то БАДы, даже магний. И не "вестись" на рекламу психологов из интернета, где "пасутся" очень много недобросовестных психологов-недоучек.
"Конечно, не всегда достаточно психологической коррекции. Иногда нужно назначать какие-то медикаменты, потому что в основном дети страдающих деменцией и сами уже имеют климактерический возраст. Не нужно бояться психиатрии! Сейчас по закону о психиатрической помощи без вашего согласия вас не имеют права ставить на учет, безоговорочно действует тайна пациента - на работе ничего не узнают", – говорит специалист.
2 июня 2022, 21:15Какие формы деменции будут излечимы в ближайшем будущем – гериатр
Профилактика деменции с детства
Профилактику деменции надо начинать, говорит Тамара Григорьевна … с детства. Танцы, музыка, спорт, чтение бумажных книг – это все очень полезно.
"Почему я рекомендую танцы? Потому что при них задействовано два полушария мозга. Ребенок должен понимать, что занятия танцами дают ему "зеленый свет" в будущее - он уходит от всяких когнитивных расстройств", - убеждена Тамара Ветрила.
Она считает, что цифровизация, так популярная сейчас – это палка о двух концах: все делается быстро, но у человечества исчезает практика краткосрочной памяти:
"Мы получаем быстрые ответы, мы не можем складывать в уме, не знаем таблицу умножения, не пишем ручкой, а печатаем. А при письме, при использовании мелкой моторики задействуются два полушария, улучшаются нейронные связи".
Для здоровья мозга полезно учиться и развиваться все время, особенно после 40-50 лет. Если раньше подрастающие дети не давали вам возможности заняться собой, то к 40 годам они выросли. И, чтобы облегчить им уход за вами через 30 лет, самое время начинать стремиться к новым навыкам и заниматься спортом.
"Я вот после 50 лет попробовала играть на фортепиано. Вы знаете, главное желание, и все получается. Пусть не так легко, как у молодых, но получается", – рассказывает психиатр о собственном опыте.
24 ноября 2021, 21:38Что может привести к ранней деменции - предупреждение ученых
Также в помощь к профилактике болезни Альцгеймера - здоровый образ жизни, физическая активность, сбалансированное питание и обязательные ежедневные упражнения для мозга – чтение, обучение, игры.
"Можно, пока вы едете в транспорте, складывать в уме двузначные числа, а когда вы засыпаете, вы должны поминутно вспомнить свой день, визуализировать его. И очень важен полноценный сон: не будет сна, все труды коту под хвост", – говорит Тамара Григорьевна.
Она также рассказала, что последние исследования показали: деменция часто настигает людей со сниженным слухом, так как сниженный слух очень часто означает сосудистые нарушения мозга:
"Человек не слышит, ухудшается его социальное общение. Очень важны три составляющие – нормальные сон, слух, давление".
Сейчас ученые всего мира бьются над тем, чтобы изобрести вакцину от болезни Альцгеймера. Пока безуспешно: реанимировать умершие клетки мозга пока никто не может, заболевание считается неизлечимым. Поэтому нам остаются танцы, кроссворды и здоровый сон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.