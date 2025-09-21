https://crimea.ria.ru/20250921/krossvordy-i-tantsy-dlya-zdorovya-mozga-psikhiatr-o-profilaktike-dementsii-1149479843.html

Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции

Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции

Старческий маразм, слабоумие, деменция, болезнь Альцгеймера… Все чаще люди во всем мире сталкиваются с этими понятиями и с целым спектром заболеваний, которые... РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21

2025-09-21T09:11

2025-09-21T09:11

Старческий маразм, слабоумие, деменция, болезнь Альцгеймера… Все чаще люди во всем мире сталкиваются с этими понятиями и с целым спектром заболеваний, которые поражают людей пожилого возраста. Страдают от этих болезней и их симптоматики не только сами больные, но и их родственники. О том, как предотвратить деменцию, кто к ней склонен и как ухаживающим за больными и помочь самим себе, говорим с главным внештатным психиатром республики Крым, доктором медицинских наук Тамарой Ветрила.Страшная статистика21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это одна из самых частых причин развития деменции.Она как практикующий доктор хорошо знает, что многие боятся признаться себе, что их родственник страдает психическим заболеванием, все списывают на старость и поэтому к врачам не обращаются."Надо понимать, до сих пор работает своеобразная стигматизация психических заболеваний, цифры по Крыму в полтора раза больше", – сказала психиатр корреспонденту РИА Новости Крым.Деменцией, тяжелым нейродегенеративным расстройством, страдают чаще женщины, чем мужчины."Различают естественные типы деменций. Чаще всего мы сталкиваемся с болезнью Альцгеймера, далее идет сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная и другие деменции. Но это все важно для врачей, чтобы понимать, как лечить пациента. А обыватель сталкивается с одинаковыми симптомами – прогрессирующим ухудшением памяти, мышления и поведения", - продолжает врач.Основной причиной возникновения деменции Тамара Ветрила называет возрастные изменения. Жить люди стали дольше, поэтому и старческое слабоумие стали фиксировать чаще. Раньше такой диагноз ставили реже просто потому, что, грубо говоря, население не доживало. Также на нейродегенративное расстройство влияют генетическая предрасположенность, сосудистые нарушения, хронические заболевания."Но это и образ жизни, психологические, социальные факторы, вредные привычки, стрессовые состояния, это экологическое и токсическое воздействие", - отметила специалист.Инсульты, сотрясения головного мозга, травмы головы – предпосылки к сосудистой деменции. Поэтому нужно с молодости беречь голову, советует психиатр.Что-то с памятью моей сталоСами страдающие деменцией не осознают, что они заболели. Обычно те или иные изменения в поведении замечают их родственники.Это происходит потому, что то, что было "положено" в память недавно, стирается первым – больной не помнит, какое время года, день недели. Также теряются навыки – как сделать звук телевизора громче, как набрать номер телефона.Американский психиатр Нейл Бухгольц разницу между рассеянностью и первыми признаками тяжелого заболевания описал так: "Если вы забываете, куда положили ключи, — это еще не болезнь, но если вы не знаете, что надо делать с ключами, для чего они предназначены, — вот это уже проблема".И вот тут надо обращаться к специалистам. Потому что, подчеркивает собеседница РИА Новости Крым, чем раньше начинается лечение, тем сильнее мы оттягиваем развитие глубокой деменции, полностью разрушительной для личности. Тамара Григорьевна с сожалением констатирует, что деменцию нельзя вылечить, но можно приостановить."Я очень люблю фразу профессора Левина, который сказал, что если дырка в голове есть, то ты ее уже не заштопаешь. Твоя задача, чтобы эта дырка больше не разрасталась".Мест в спецучреждениях для больных деменцией малоЕсть сложность в том, что сам больной не понимает, что у него есть проблемы. Заниматься его здоровьем придется родственникам или близким.Если же больной не может за собой смотреть, отвечать за свои действия – сходить в банк или заплатить за коммуналку, то есть, если это касается юридической стороны, то врач-психиатр с помощью близких готовит документы на лишение пациента статуса дееспособности и родственник берет на себя функции опекуна и выступает на защите интересов больного во всех юридических процессах.Больным деменцией всегда нужна помощь близких. Тамара Ветрила рекомендует по возможности не отдавать родных в дома престарелых, а оставлять их жить дома. Тогда, объясняет она, в привычной обстановке, ваши мамы и папы, бабушка и дедушка будут жить гораздо дольше, чем в специальном учреждении.Непаханое поле для НКООбычно для ухода за людьми с деменцией тем, кто берет на себя эту ношу, приходится менять свою жизнь: нанимать дорогостоящих сиделок, менять работу на домашнюю, переиначивать режим дня и привычный уклад жизни. Это большая социальная проблема, так как фактически из активного социума вычеркивается не только сам больной, но и тот, кто ухаживает за ним, морально страдает вся семья."Родственники индуцируются в это заболевание и часто сами начинают иметь какие-то невротические расстройства", – говорит Тамара Ветрила.В Москве работают фонды, которые помогают родственниками больных деменцией. В Крыму такого фонда нет. Пока это направление социальной деятельности на полуострове не заполнено и абсолютно свободно для различных некоммерческих общественных организаций, которые подают заявки на гранты, уверена главный внештатный психиатр.Она советует тем, кто имеет дома больного деменцией, при возникновении тех или иных психологических проблем (а ухаживать за человеком, чья личность постепенно разрушается, морально ох как не просто) не стесняясь обращаться к специалистам-психиатрам."Наши специалисты, даже психологи в поликлиниках, подскажут, как вести себя с такими больными", – говорит психиатр.Только не нужно заниматься самолечением, предупреждает она, пить без назначения какие-то БАДы, даже магний. И не "вестись" на рекламу психологов из интернета, где "пасутся" очень много недобросовестных психологов-недоучек.Профилактика деменции с детстваПрофилактику деменции надо начинать, говорит Тамара Григорьевна … с детства. Танцы, музыка, спорт, чтение бумажных книг – это все очень полезно."Почему я рекомендую танцы? Потому что при них задействовано два полушария мозга. Ребенок должен понимать, что занятия танцами дают ему "зеленый свет" в будущее - он уходит от всяких когнитивных расстройств", - убеждена Тамара Ветрила.Она считает, что цифровизация, так популярная сейчас – это палка о двух концах: все делается быстро, но у человечества исчезает практика краткосрочной памяти:Для здоровья мозга полезно учиться и развиваться все время, особенно после 40-50 лет. Если раньше подрастающие дети не давали вам возможности заняться собой, то к 40 годам они выросли. И, чтобы облегчить им уход за вами через 30 лет, самое время начинать стремиться к новым навыкам и заниматься спортом."Я вот после 50 лет попробовала играть на фортепиано. Вы знаете, главное желание, и все получается. Пусть не так легко, как у молодых, но получается", – рассказывает психиатр о собственном опыте.Также в помощь к профилактике болезни Альцгеймера - здоровый образ жизни, физическая активность, сбалансированное питание и обязательные ежедневные упражнения для мозга – чтение, обучение, игры.Она также рассказала, что последние исследования показали: деменция часто настигает людей со сниженным слухом, так как сниженный слух очень часто означает сосудистые нарушения мозга:"Человек не слышит, ухудшается его социальное общение. Очень важны три составляющие – нормальные сон, слух, давление".Сейчас ученые всего мира бьются над тем, чтобы изобрести вакцину от болезни Альцгеймера. Пока безуспешно: реанимировать умершие клетки мозга пока никто не может, заболевание считается неизлечимым. Поэтому нам остаются танцы, кроссворды и здоровый сон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

