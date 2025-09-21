https://crimea.ria.ru/20250921/kakoy-segodnya-prazdnik-21-sentyabrya-1131514498.html

Какой сегодня праздник: 21 сентября

Какой сегодня праздник: 21 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Какой сегодня праздник: 21 сентября

В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. Еще в этот день на свет... РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-21T00:00

2025-09-21T00:00

2025-09-20T15:20

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131515036_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a4bcb25f7ebe7781da13fc206b6a4d95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. Еще в этот день на свет появились Герберт Уэллс и Зиновий Гердт.Что празднуют в миреМеждународный день мира был учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и прекращения огня. В этот день организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий.Всемирный день русского единения пока не входит в перечень официальных праздников, однако уже поддержан соотечественниками по всему миру. С инициативой учредить дату в 2009 году выступил Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии, который заявил о необходимости сохранять русскую культуру и популяризировать русский язык. День для празднования был выбран не случайно. Во-первых, 21 сентября считается днем основания России, потому что в 862 году состоялось объединение русский племен. Тогда новгородцы призвали князя Рюрика править созданным межплеменным союзом. Во-вторых, в этот день в 1380 году русские войска одержали победу в Куликовской битве, после чего территория Руси стала освобождаться от татаро-монгольского ига.Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По данным медиков, в мире старческим слабоумием страдает более 35 миллионов человек. Чаще всего болезнь проявляется у людей старше 65 лет. Нередко ее не удается быстро выявить. Промедление усугубляет состояние. На сегодня заболевание не поддается полному излечению.Леса занимают около трети площади суши, их общая площадь на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Все это богатство берегут и приумножают работники леса, которые отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября. День работников леса ведет свою историю со времен существования СССР, сегодня его отмечают в России и еще ряде стран бывшего Союза.Еще сегодня можно отпраздновать День победы в Куликовской битве, Всемирный день благодарности, Международный день хирурга, День коллекционера и День поиска сказок. Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна.Знаменательные событияПервый военный порт России – Новая Голландия – появился в Петербурге по указу Петра I в 1721 году. Примечательно, что порт этот представлял собой два рукотворных острова на Неве. Почти три сотни лет Новая Голландия была закрыта для обычных людей. На ее территории размещались военные склады, тюрьмы и другие секретные объекты. Только в 2012-м остров открыли для посещения, сегодня это популярное место отдыха.В 1937 году вышел в свет роман английского писателя Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". В перечень его лучших произведений также вошли "Властелин колец" и "Сильмариллион".Кто родилсяВ 1866 году родился английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он приобрел невероятную известность сразу после публикации серии романов "Машина времени", "Остров доктора Моро", "Человек-невидимка" и "Война миров", которые он написал в конце 90-х годов XIX века.В 1868 году родилась выдающаяся актриса Московского художественного театра Ольга Книппер-Чехова. Она была замужем за писателем Антоном Чеховым всего шесть лет и назвала эти годы "самым светлым временем" в жизни.Актер театра и кино Зиновий Гердт родился в 1916 году. В кино он играл эпизодические, преимущественно комедийные роли. Известен ролями в кинофильмах "Место встречи изменить нельзя", "Розыгрыш", "Военно-полевой роман", и многих других, также вел телепередачи "Кинопанорама", "Чай-клуб".75-летие празднует актер Билл Мюррей, полюбившийся зрителям за роли в кинолентах "Охотники за привидениями", "День сурка", "Трудности перевода", "Сломаные цветы".День рождения в среду и у Франсуа Клюзе, французского актера и режиссера. Ему исполняется 70 лет. По мнению киноманов, лучшими фильмами с его участием стали "1+1", "Французская революция", "Французский поцелуй", "Не говори никому".Также в этот день родились российские актрисы, народные артистки РФ Ольга Остроумова и Ольга Погодина, российская певица, поэтесса, музыкант Ольга Арефьева.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости