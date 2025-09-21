https://crimea.ria.ru/20250921/gde-i-skolko-kvartir-zatopilo-posle-rekordnykh-osadkov-v-krymu-1149598159.html
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября, сообщил глава правительства республики Юрий... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T11:11
2025-09-21T11:11
2025-09-21T11:17
юрий гоцанюк
новости крыма
ялта
евпатория
симферопольский район
симферополь
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539676_0:273:960:813_1920x0_80_0_0_13661ac3345c6a81a0d65334b6e47004.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В субботу специалисты завершили обход 111 МКД, где ранее велись восстановительные работы крыш и сохранялся риск протекания воды, проинформировал он.И подчеркнул, что по каждой пострадавшей квартире составлены акты. В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы компенсации либо проведения ремонтных работ за счет подрядной организации.Также глава правительства РК отметил, что в ряде случаев, как, например, в Евпатории, последствия удалось оперативно устранить силами подрядных организаций и управляющих компаний. Ситуацию держим на контроле, подытожил Гоцанюк.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
евпатория
симферопольский район
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539676_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8f827454572d8e4900ef4bfce8df6edc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, новости крыма, ялта, евпатория, симферопольский район, симферополь, погода в крыму
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
В Крыму после рекордных осадков затопило 132 квартиры в Симферопольском районе и Ялте
11:11 21.09.2025 (обновлено: 11:17 21.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.
Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября
, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
В субботу специалисты завершили обход 111 МКД, где ранее велись восстановительные работы крыш и сохранялся риск протекания воды, проинформировал он.
"По результатам осмотра в 75 зданиях признаков затекания не обнаружено. В остальных 36 выявлены протечки различного характера – преимущественно в Ялте, Симферополе и Симферопольском районе. Всего пострадали 132 квартиры", – сказал Гоцанюк.
И подчеркнул, что по каждой пострадавшей квартире составлены акты. В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы компенсации либо проведения ремонтных работ за счет подрядной организации.
Также глава правительства РК отметил, что в ряде случаев, как, например, в Евпатории, последствия удалось оперативно устранить силами подрядных организаций и управляющих компаний. Ситуацию держим на контроле, подытожил Гоцанюк.
Непогода обрушилась
на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах выпала месячная норма осадков, сообщал
ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.