Рейтинг@Mail.ru
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/gde-i-skolko-kvartir-zatopilo-posle-rekordnykh-osadkov-v-krymu-1149598159.html
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября, сообщил глава правительства республики Юрий... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T11:11
2025-09-21T11:17
юрий гоцанюк
новости крыма
ялта
евпатория
симферопольский район
симферополь
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539676_0:273:960:813_1920x0_80_0_0_13661ac3345c6a81a0d65334b6e47004.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В субботу специалисты завершили обход 111 МКД, где ранее велись восстановительные работы крыш и сохранялся риск протекания воды, проинформировал он.И подчеркнул, что по каждой пострадавшей квартире составлены акты. В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы компенсации либо проведения ремонтных работ за счет подрядной организации.Также глава правительства РК отметил, что в ряде случаев, как, например, в Евпатории, последствия удалось оперативно устранить силами подрядных организаций и управляющих компаний. Ситуацию держим на контроле, подытожил Гоцанюк.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
евпатория
симферопольский район
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539676_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8f827454572d8e4900ef4bfce8df6edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, новости крыма, ялта, евпатория, симферопольский район, симферополь, погода в крыму
Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму

В Крыму после рекордных осадков затопило 132 квартиры в Симферопольском районе и Ялте

11:11 21.09.2025 (обновлено: 11:17 21.09.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия непогоды в Ялте
Последствия непогоды в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
В субботу специалисты завершили обход 111 МКД, где ранее велись восстановительные работы крыш и сохранялся риск протекания воды, проинформировал он.

"По результатам осмотра в 75 зданиях признаков затекания не обнаружено. В остальных 36 выявлены протечки различного характера – преимущественно в Ялте, Симферополе и Симферопольском районе. Всего пострадали 132 квартиры", – сказал Гоцанюк.

И подчеркнул, что по каждой пострадавшей квартире составлены акты. В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы компенсации либо проведения ремонтных работ за счет подрядной организации.
Также глава правительства РК отметил, что в ряде случаев, как, например, в Евпатории, последствия удалось оперативно устранить силами подрядных организаций и управляющих компаний. Ситуацию держим на контроле, подытожил Гоцанюк.
Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Юрий ГоцанюкНовости КрымаЯлтаЕвпаторияСимферопольский районСимферопольПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
11:41"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
11:11Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
10:42Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:10Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
09:11Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции
08:43Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
08:24В Новосибирской области рухнуло здание школы
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
07:43Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
07:1616 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:01Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"
00:01Летнее тепло возвращается: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
23:59"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии
22:15"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
22:13Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
21:55В Севастополе закрыли рейд
21:36Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
Лента новостейМолния