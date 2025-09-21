https://crimea.ria.ru/20250921/gde-i-skolko-kvartir-zatopilo-posle-rekordnykh-osadkov-v-krymu-1149598159.html

Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма завершил проверку состояния кровель после обильных осадков 18 сентября, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В субботу специалисты завершили обход 111 МКД, где ранее велись восстановительные работы крыш и сохранялся риск протекания воды, проинформировал он.И подчеркнул, что по каждой пострадавшей квартире составлены акты. В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы компенсации либо проведения ремонтных работ за счет подрядной организации.Также глава правительства РК отметил, что в ряде случаев, как, например, в Евпатории, последствия удалось оперативно устранить силами подрядных организаций и управляющих компаний. Ситуацию держим на контроле, подытожил Гоцанюк.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

