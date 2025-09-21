Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день
Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день
Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день
Атака украинских боевиков на Крым и Севастополь. Государство Палестина официально признано Канадой, Великобританией и Австралией. Власти Крыма назвали причину... РИА Новости Крым, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Атака украинских боевиков на Крым и Севастополь. Государство Палестина официально признано Канадой, Великобританией и Австралией. Власти Крыма назвали причину дефицита топлива на полуострове. США потребовали передать контроль над авиабазой Баграм – Афганистан ответил призывом не повторять неудачи. На Земле готовятся увидеть последнее в этом году солнечное затмение.О главных событиях и происшествиях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников ВСУ на Крым и СевастопольВ воскресенье вечером украинские боевики предприняли атаку беспилотниками по Крыму и Севастополю. В результате удара дронов ВСУ по Форосу погибли и пострадали люди. В Севастополе во время воздушной тревоги силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов.Палестину признали еще три страныВ воскресенье еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – официально признали государство Палестина."Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – сказано в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Премьер-министр Марка Карни Канады также в воскресенье признал палестинское государство.Поставки бензина и дизельного топлива в КрымПричина дефицита топлива в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров."Ситуация с поставками топлива в Крым в ближайшие дни стабилизируется", – проинформировал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92, добавил глава правительства республики.Требование Трампа о возврате США авиабазы БаграмВ Афганистане посоветовали США не повторять прошлые неудачи. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат после требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм."Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода", – сказано в сообщении официального представителя афганского правительства.Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно.На Земле ждут солнечное затмениеПоследнее в этом году солнечное затмение ожидают увидеть на Земле в воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщили Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Второе и последнее в этом году солнечное затмение произойдет на Земле 21 сентября 2025 года. Луна, которая еще совсем недавно во время полнолуния прошла в тени Земли, создав на небе исключительно красивое полное лунное затмение, совершила за две прошедшие недели половину оборота и теперь пройдет уже между Землей и Солнцем. Максимальное перекрытие Солнца Луной будет наблюдаться примерно в 22:43 по московскому времени", – сказано в сообщении.Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день

Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины еще тремя странами – главное за день

22:30 21.09.2025 (обновлено: 22:55 21.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Атака украинских боевиков на Крым и Севастополь. Государство Палестина официально признано Канадой, Великобританией и Австралией. Власти Крыма назвали причину дефицита топлива на полуострове. США потребовали передать контроль над авиабазой Баграм – Афганистан ответил призывом не повторять неудачи. На Земле готовятся увидеть последнее в этом году солнечное затмение.
О главных событиях и происшествиях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.

Атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь

В воскресенье вечером украинские боевики предприняли атаку беспилотниками по Крыму и Севастополю. В результате удара дронов ВСУ по Форосу погибли и пострадали люди. В Севастополе во время воздушной тревоги силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов.
Палестину признали еще три страны

В воскресенье еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – официально признали государство Палестина.
"Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – сказано в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.
О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Премьер-министр Марка Карни Канады также в воскресенье признал палестинское государство.
Поставки бензина и дизельного топлива в Крым

Причина дефицита топлива в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.
"Ситуация с поставками топлива в Крым в ближайшие дни стабилизируется", – проинформировал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92, добавил глава правительства республики.
Требование Трампа о возврате США авиабазы Баграм

В Афганистане посоветовали США не повторять прошлые неудачи. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат после требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм.
"Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода", – сказано в сообщении официального представителя афганского правительства.
Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно.
На Земле ждут солнечное затмение

Последнее в этом году солнечное затмение ожидают увидеть на Земле в воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщили Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Второе и последнее в этом году солнечное затмение произойдет на Земле 21 сентября 2025 года. Луна, которая еще совсем недавно во время полнолуния прошла в тени Земли, создав на небе исключительно красивое полное лунное затмение, совершила за две прошедшие недели половину оборота и теперь пройдет уже между Землей и Солнцем. Максимальное перекрытие Солнца Луной будет наблюдаться примерно в 22:43 по московскому времени", – сказано в сообщении.
Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.
