Рейтинг@Mail.ru
Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/afganistan-otvetil-na-ugrozy-ssha-posle-trebovaniya-vernut-aviabazu-bagram-1149603704.html
Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T17:10
2025-09-21T17:17
новости
афганистан
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149603589_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_52b7a903f05a5bd1ee6d6f315efb9d79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в ответ на требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм.Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы под контроль США. В случае отказа американский лидер пригрозил плохими последствиями Афганистану.Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно."Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также подчеркнул, что Баграм больше никогда не окажется под иностранной оккупацией", – дополнили в публикации.В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
афганистан
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149603589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a837c15b5f8b6bbfbcf314b71084c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, афганистан, в мире, дональд трамп, сша
Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм

Афганистан ответил на требование США вернуть авиабазу Баграм призывом не повторять неудачи

17:10 21.09.2025 (обновлено: 17:17 21.09.2025)
 
© РИА Новости . Филипп Прокудин / Перейти в фотобанкЗнак "Стоп" на въезде на территорию авиабазы Баграм
Знак Стоп на въезде на территорию авиабазы Баграм - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Филипп Прокудин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в ответ на требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы под контроль США. В случае отказа американский лидер пригрозил плохими последствиями Афганистану.

"Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода", – цитирует РИА Новости сообщение официального представителя афганского правительства.

Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно.
"Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также подчеркнул, что Баграм больше никогда не окажется под иностранной оккупацией", – дополнили в публикации.
В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".
Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиАфганистанВ миреДональд ТрампСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
14:44Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
11:41"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
11:11Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
10:42Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:10Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
Лента новостейМолния