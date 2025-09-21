Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм

https://crimea.ria.ru/20250921/afganistan-otvetil-na-ugrozy-ssha-posle-trebovaniya-vernut-aviabazu-bagram-1149603704.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в ответ на требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм.Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы под контроль США. В случае отказа американский лидер пригрозил плохими последствиями Афганистану.Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно."Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также подчеркнул, что Баграм больше никогда не окажется под иностранной оккупацией", – дополнили в публикации.В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:10 21.09.2025 (обновлено: 17:17 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в ответ на требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы под контроль США. В случае отказа американский лидер пригрозил плохими последствиями Афганистану.
"Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода", – цитирует РИА Новости сообщение официального представителя афганского правительства.
Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно.
"Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также подчеркнул, что Баграм больше никогда не окажется под иностранной оккупацией", – дополнили в публикации.
В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".
Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
