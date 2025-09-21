https://crimea.ria.ru/20250921/afganistan-otvetil-na-ugrozy-ssha-posle-trebovaniya-vernut-aviabazu-bagram-1149603704.html

Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм

Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм

В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление... РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T17:10

2025-09-21T17:10

2025-09-21T17:17

новости

афганистан

в мире

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149603589_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_52b7a903f05a5bd1ee6d6f315efb9d79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт. Такое заявление сделал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в ответ на требования американского президента Дональда Трампа передать под контроль Штатов авиабазу Баграм.Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы под контроль США. В случае отказа американский лидер пригрозил плохими последствиями Афганистану.Кроме того, слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник главы МИД страны Закир Джалали заявил, что американское военное присутствие в Афганистане больше невозможно."Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также подчеркнул, что Баграм больше никогда не окажется под иностранной оккупацией", – дополнили в публикации.В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

афганистан

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, афганистан, в мире, дональд трамп, сша