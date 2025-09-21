https://crimea.ria.ru/20250921/75-let-nazad-bylo-prinyato-reshenie-o-stroitelstve-severo-krymskogo-kanala-1149601528.html
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 21.09.2025
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
"О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T17:44
2025-09-21T17:44
2025-09-21T17:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 21 сентября 1950 года газета "Правда" опубликовала постановление Совета министров СССР "О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма". Это было решение, которого Крым дожидался более ста лет.Как строили водную артерию для полуострова – в инфографике РИА Новости Крым.
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала – инфографика