75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 21 сентября 1950 года газета "Правда" опубликовала постановление Совета министров СССР "О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма". Это было решение, которого Крым дожидался более ста лет.Как строили водную артерию для полуострова – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала

75 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала – инфографика

17:44 21.09.2025
 
© РИА Новости . Надежда СоловьеваСеверо-крымский канал
Северо-крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Надежда Соловьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 21 сентября 1950 года газета "Правда" опубликовала постановление Совета министров СССР "О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма". Это было решение, которого Крым дожидался более ста лет.
Как строили водную артерию для полуострова – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Северо-Крымский канал без воды весна стелла Красноперекопск - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября 2020, 07:34
Ждали более ста лет: Северо-крымский канал придумал фантаст 21 сентября 1950 года газета "Правда" опубликовала постановление Совета министров СССР "О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма". Это было решение, которого полуостров дожидался более ста лет.
 
ИнфографикаСеверо-Крымский каналИсторияКрымВода в КрымуВодоснабжениеКаховская ГЭСДнепр
 
