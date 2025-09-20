Рейтинг@Mail.ru
Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
Заявление президента России Владимира Путина о численности военного контингента РФ в зоне спецоперации. Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о численности военного контингента РФ в зоне спецоперации. Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского встретится российским лидером и его требование к президенту США Дональду Трампу. ЧП на железной дороге в Орловской и Ленинградской областях. Шторм с сильными ливнями в Крыму. Итоги выборов губернатора в Севастополе. Дело о похищении ребенка. Самая сильная за три месяца магнитная буря.О том, какие темы интересовали читателей на этой неделе – в подборке РИА Новости Крым.Бойцы РФ в зоне СВОНа линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме в четверг. Днем ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр" сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.Заявления ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по Украине. Он потребовал от американского лидера четкой позиции по урегулированию конфликта.Также Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.Зеленский действительно готов к этой встрече, но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.ЧП на железной дорогеВ минувшую субботу на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования. Поезда задерживались также на следующий день.Также 14 сентября в Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Жертв нет. На месте работали саперы. Следователи проверят версию диверсии.Шторм в КрымуНепогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. За сутки выпало больше месячной нормы осадков - до 70 миллиметров в некоторых районах. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, по всему Крыму фиксировали аварии с обрывами проводов, падающие деревья повредили несколько автомобилей, в доме культуры Алупки ураган сорвал крышу. В Ялте из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создали оперативный штаб и перевели все службы в режим повышенной готовности. Шторм также принес в город месячную норму осадков за сутки.Итоги выборов в Севастополе15 сентября стали известны итоги выборов в Севастополе. По данным ЦИК РФ, действующий губернатор Михаил Развожаев победил на выборах главы города. Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов. Всего в регионе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Похищение ребенкаГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. По данным из социальных сетей, в Севастополе в ходе семейного конфликта между бывшими супругами женщина увезла сына против воли его отца, а сопровождающие ее причинили мужчине телесные повреждения.Магнитная буря15 сентября на Землю обрушилась магнитная буря уровня близкого к G3 – самая сильная за последние три месяца, сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и заметно превзошла расчеты.
Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели

Заявление Путина о количестве бойцов в зоне СВО и шторм в Крыму – топ новостей недели

19:19 20.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия непогоды в Ялте
Последствия непогоды в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о численности военного контингента РФ в зоне спецоперации. Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского встретится российским лидером и его требование к президенту США Дональду Трампу. ЧП на железной дороге в Орловской и Ленинградской областях. Шторм с сильными ливнями в Крыму. Итоги выборов губернатора в Севастополе. Дело о похищении ребенка. Самая сильная за три месяца магнитная буря.
О том, какие темы интересовали читателей на этой неделе – в подборке РИА Новости Крым.

Бойцы РФ в зоне СВО

На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме в четверг. Днем ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр" сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.
В Керчи заложили буксир ледового класса Arc6 для Росморпорта - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
15 сентября, 17:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи

Заявления Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по Украине. Он потребовал от американского лидера четкой позиции по урегулированию конфликта.
Также Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.
Зеленский действительно готов к этой встрече, но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Виктор Ющенко. Архивное фото
16:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение

ЧП на железной дороге

В минувшую субботу на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования. Поезда задерживались также на следующий день.
Также 14 сентября в Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Жертв нет. На месте работали саперы. Следователи проверят версию диверсии.
Съемки экшн-драмы Позывной Аскет в Крыму: бойцам спецназа РФ предстоит освободить заложников - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
16 сентября, 18:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму

Шторм в Крыму

Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. За сутки выпало больше месячной нормы осадков - до 70 миллиметров в некоторых районах. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, по всему Крыму фиксировали аварии с обрывами проводов, падающие деревья повредили несколько автомобилей, в доме культуры Алупки ураган сорвал крышу. В Ялте из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу.
В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создали оперативный штаб и перевели все службы в режим повышенной готовности. Шторм также принес в город месячную норму осадков за сутки.
Вид на Качи-Кальон в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
18 сентября, 18:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крым вернется тепло

Итоги выборов в Севастополе

15 сентября стали известны итоги выборов в Севастополе. По данным ЦИК РФ, действующий губернатор Михаил Развожаев победил на выборах главы города. Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов. Всего в регионе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
Промзона в индустриальном парке Феодосия
11 сентября, 10:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить

Похищение ребенка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. По данным из социальных сетей, в Севастополе в ходе семейного конфликта между бывшими супругами женщина увезла сына против воли его отца, а сопровождающие ее причинили мужчине телесные повреждения.

Магнитная буря

15 сентября на Землю обрушилась магнитная буря уровня близкого к G3 – самая сильная за последние три месяца, сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и заметно превзошла расчеты.
Вспышка на Солнце
15:05
На Солнце произошла сильная вспышка
