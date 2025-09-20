Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
Заявление Путина о количестве бойцов в зоне СВО и шторм в Крыму – топ новостей недели
Последствия непогоды в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о численности военного контингента РФ в зоне спецоперации. Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского встретится российским лидером и его требование к президенту США Дональду Трампу. ЧП на железной дороге в Орловской и Ленинградской областях. Шторм с сильными ливнями в Крыму. Итоги выборов губернатора в Севастополе. Дело о похищении ребенка. Самая сильная за три месяца магнитная буря.
Бойцы РФ в зоне СВО
На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме в четверг. Днем ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр" сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.
Заявления Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по Украине. Он потребовал от американского лидера четкой позиции по урегулированию конфликта.
Также Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.
Зеленский действительно готов к этой встрече, но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
ЧП на железной дороге
В минувшую субботу на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования. Поезда задерживались также на следующий день.
Также 14 сентября в Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Жертв нет. На месте работали саперы. Следователи проверят версию диверсии.
Шторм в Крыму
Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. За сутки выпало больше месячной нормы осадков - до 70 миллиметров в некоторых районах. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, по всему Крыму фиксировали аварии с обрывами проводов, падающие деревья повредили несколько автомобилей, в доме культуры Алупки ураган сорвал крышу. В Ялте из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу.
В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создали оперативный штаб и перевели все службы в режим повышенной готовности. Шторм также принес в город месячную норму осадков за сутки.
Итоги выборов в Севастополе
15 сентября стали известны итоги выборов в Севастополе. По данным ЦИК РФ, действующий губернатор Михаил Развожаев победил на выборах главы города. Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов. Всего в регионе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
Похищение ребенка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. По данным из социальных сетей, в Севастополе в ходе семейного конфликта между бывшими супругами женщина увезла сына против воли его отца, а сопровождающие ее причинили мужчине телесные повреждения.
Магнитная буря
15 сентября на Землю обрушилась магнитная буря уровня близкого к G3 – самая сильная за последние три месяца, сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и заметно превзошла расчеты.
