Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149591733.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе паромы и катера приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T21:55
2025-09-20T21:57
севастополь
паромы и катера в севастополе
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, логистика
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской транспорт

21:55 20.09.2025 (обновлено: 21:57 20.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении.
Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеОбщественный транспортМорской транспортНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
22:13Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
21:55В Севастополе закрыли рейд
21:36Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
21:29Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения" 2:51
21:17"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева
21:08Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:59Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
20:34Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал в Москве
20:17Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
20:10В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
19:39Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций
19:19Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
19:00Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
18:34Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
18:21В Севастополе туристка из Москвы разбила голову на пляже
17:59В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
17:40Где самое теплое море в Крыму
17:24Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
16:56Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение
Лента новостейМолния