В Севастополе все торговые павильоны станут "стильными" - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Севастополе все торговые павильоны станут "стильными"
В Севастополе все торговые павильоны станут "стильными" - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Севастополе все торговые павильоны станут "стильными"
В Севастополе установили требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Все павильоны должны быть приведены к соответствию уже к лету 2026 года... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе установили требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Все павильоны должны быть приведены к соответствию уже к лету 2026 года. Решение приняли на заседании правительства.Губернатор региона Михаил Развожаев напомнил, что архитектурные типы НТО были утверждены в Севастополе в декабре 2024 года, и теперь, согласно действующим правилам, их три: "исторический", "балаклавский" и "современный", внешний вид и цвета каждого их которых должны соответствовать требованиям.Новые торговые объекты нужно устанавливать с учетом принятых правил, а для всех ранее установленных НТО предусмотрен переходный период, который продлится до 1 июня 2026 года, отметил губернатор.При этом власти упростили требования к внешнему виду объектов по итогам открытой встречи с предпринимателями.При обсуждении с бизнесом практики внедрения новых архитектурных стандартов выяснилось, что обеспечить некоторые из них сложно или невозможно, и были найдены альтернативные решения, которые приняли не в ущерб облику города, заверила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева."И мы оставили возможность применения существующих габаритов... но убрали применение модулей, шириной метр, а требования к внешнему виду остались те же", – отметила она.Кроме того, решено ограничить допустимое количество цветов, используемых при оформлении НТО, однако расширить палитру возможных оттенков и сочетаний, чтобы не усложнять выбор материалов, "способствуя формированию эстетичного городского пространства".Из графических материалов убрали избыточные детали и уточнили требование к павильонам, которые размещены группой. С учетом возможного перепада рельефа местности выравниваться они должны по верхней линии силуэта конструкций "для обеспечения единообразия в архитектурном и стилистическом облике".Привести внешний вид своих объектов торговли должны владельцы двух тысяч ларьков уже к июню 2026 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зонДля Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-кодыВ Крыму создают единый дизайн-код городов
В Севастополе все торговые павильоны станут "стильными"

В Севастополе к лету-2026 торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю

16:34 20.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Девушки сидят на парапете лестницы рядом с торговым павильоном в Севастополе
Девушки сидят на парапете лестницы рядом с торговым павильоном в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе установили требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Все павильоны должны быть приведены к соответствию уже к лету 2026 года. Решение приняли на заседании правительства.
Губернатор региона Михаил Развожаев напомнил, что архитектурные типы НТО были утверждены в Севастополе в декабре 2024 года, и теперь, согласно действующим правилам, их три: "исторический", "балаклавский" и "современный", внешний вид и цвета каждого их которых должны соответствовать требованиям.

"Чтобы предотвратить ошибки на этапе производства, вводится обязательное предварительное согласование эскизов внешнего вида НТО с департаментом архитектуры и градостроительства", – подчеркнул он.

Новые торговые объекты нужно устанавливать с учетом принятых правил, а для всех ранее установленных НТО предусмотрен переходный период, который продлится до 1 июня 2026 года, отметил губернатор.
При этом власти упростили требования к внешнему виду объектов по итогам открытой встречи с предпринимателями.
При обсуждении с бизнесом практики внедрения новых архитектурных стандартов выяснилось, что обеспечить некоторые из них сложно или невозможно, и были найдены альтернативные решения, которые приняли не в ущерб облику города, заверила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.
"И мы оставили возможность применения существующих габаритов... но убрали применение модулей, шириной метр, а требования к внешнему виду остались те же", – отметила она.
Кроме того, решено ограничить допустимое количество цветов, используемых при оформлении НТО, однако расширить палитру возможных оттенков и сочетаний, чтобы не усложнять выбор материалов, "способствуя формированию эстетичного городского пространства".
Из графических материалов убрали избыточные детали и уточнили требование к павильонам, которые размещены группой. С учетом возможного перепада рельефа местности выравниваться они должны по верхней линии силуэта конструкций "для обеспечения единообразия в архитектурном и стилистическом облике".
Привести внешний вид своих объектов торговли должны владельцы двух тысяч ларьков уже к июню 2026 года.
