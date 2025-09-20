В Севастополе туристка из Москвы разбила голову на пляже

https://crimea.ria.ru/20250920/v-sevastopole-turistka-iz-moskvy-razbila-golovu-na-plyazhe-1149589285.html
2025-09-20T18:21
2025-09-20T18:21
2025-09-20T18:23
севастополь
михаил развожаев
общество
происшествия
пляжи
пляжи крыма
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На Серебряном пляже в Севастополе туристка из Москвы поскользнулась на камнях и получила серьезные травмы при падении. Женщину спасли матросы-спасатели. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На помощь женщине на катере прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос". "Спасатели зафиксировали поврежденную руку, укрыли женщину термопокрывалом и вместе с матросами перенесли ее на катер. Волнение на море осложняло передачу пострадавшей на борт, и именно слаженная работа спасателей и матросов позволила сделать это безопасно. Женщину доставили в Балаклаву и передали бригаде скорой помощи", - добавил губернатор.
18:21 20.09.2025 (обновлено: 18:23 20.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На Серебряном пляже в Севастополе туристка из Москвы поскользнулась на камнях и получила серьезные травмы при падении. Женщину спасли матросы-спасатели. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В результате падения женщина получила перелом кисти и черепно-мозговую травму. Первыми на помощь пришли матросы-спасатели, дежурившие на пляже. Они остановили кровотечение, наложили повязку на голову и помогли подготовить пострадавшую к транспортировке", - написал он в Telegram.
На помощь женщине на катере прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос".
"Спасатели зафиксировали поврежденную руку, укрыли женщину термопокрывалом и вместе с матросами перенесли ее на катер. Волнение на море осложняло передачу пострадавшей на борт, и именно слаженная работа спасателей и матросов позволила сделать это безопасно. Женщину доставили в Балаклаву и передали бригаде скорой помощи", - добавил губернатор.
