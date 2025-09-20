Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/v-sevastopole-na-avtovokzale-zamenyat-asfalt--vlasti-nazvali-sroki-rabot-1149577655.html
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
В Севастополе в районе автовокзала заменят асфальтовое покрытие, работы стартуют с понедельника. Об этом информирует пресс-служба правительства города,... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T10:04
2025-09-20T10:04
севастополь
ремонт дорог
городская среда
новости севастополя
крым
новости крыма
транспорт
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146454920_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c2969d96375ab9719c9a527547903d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе автовокзала заменят асфальтовое покрытие, работы стартуют с понедельника. Об этом информирует пресс-служба правительства города, рекомендуя водителям заранее планировать маршрут.Как уточнили в пресс-службе, на время ремонта введут временные схемы движения автобусов и организации пассажиропотоков, что позволит обеспечить бесперебойную работу автовокзала, а также минимизирует возможные неудобства, с которыми могут столкнуться участники транспортного процесса.Власти просят жителей и гостей города планировать маршрут заблаговременно.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе-герое в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТамТрассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полосСрок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146454920_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_06e6f92cfe68a620a70401864d57cb37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ремонт дорог, городская среда, новости севастополя, крым, новости крыма, транспорт, правительство севастополя
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ

В Севастополе в районе автовокзала начнут менять асфальт с понедельника – власти

10:04 20.09.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе автовокзала заменят асфальтовое покрытие, работы стартуют с понедельника. Об этом информирует пресс-служба правительства города, рекомендуя водителям заранее планировать маршрут.
"На автовокзале заменят асфальт. К работам приступят 22 сентября. В течение полутора месяцев на территории полностью обновят покрытие", - говорится в правительственном Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе, на время ремонта введут временные схемы движения автобусов и организации пассажиропотоков, что позволит обеспечить бесперебойную работу автовокзала, а также минимизирует возможные неудобства, с которыми могут столкнуться участники транспортного процесса.
Власти просят жителей и гостей города планировать маршрут заблаговременно.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе-герое в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
Трассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
 
СевастопольРемонт дорогГородская средаНовости СевастополяКрымНовости КрымаТранспортПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
12:10Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
11:36В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
11:10Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
10:40Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
10:18Крымский мост сейчас - очередь начала расти
10:04В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
09:57Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране
09:37Дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
09:10Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
08:48Атака ВСУ на Крым: 30 дронов сбиты над полуостровом и у его берегов
08:32Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено после непогоды
08:12Рейд в Севастополе перекрыт
08:03Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы
07:41В Крыму оценили инициативу по замене "ветхого флота" до 2030 года
07:06Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубин
00:01В Крыму в субботу снова потеплеет
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
23:46Пять беспилотников сбили над Крымом
22:43Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день
Лента новостейМолния