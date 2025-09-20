https://crimea.ria.ru/20250920/v-sevastopole-na-avtovokzale-zamenyat-asfalt--vlasti-nazvali-sroki-rabot-1149577655.html
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
2025-09-20T10:04
2025-09-20T10:04
2025-09-20T10:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе автовокзала заменят асфальтовое покрытие, работы стартуют с понедельника. Об этом информирует пресс-служба правительства города, рекомендуя водителям заранее планировать маршрут.Как уточнили в пресс-службе, на время ремонта введут временные схемы движения автобусов и организации пассажиропотоков, что позволит обеспечить бесперебойную работу автовокзала, а также минимизирует возможные неудобства, с которыми могут столкнуться участники транспортного процесса.Власти просят жителей и гостей города планировать маршрут заблаговременно.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе-герое в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТамТрассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полосСрок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
