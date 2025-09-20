Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на развитие собственного дела. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149581062_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_c3a5caef5fa39c889f2b87ec490d82ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на развитие собственного дела. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.По информации губернатора, один из начинающих бизнесменов — участник спецоперации. Он планирует открыть сервис по установке "Умного дома".Кроме того, в ближайшее время в городе появится кафе с паназиатской кухней, мастерская по изготовлению свечей, магазин домашнего текстиля и подарков, массажный кабинет и студия съедобных букетов из зефира, перечислил Развожаев.Кроме того, в городе запустят проекты в индустрии красоты и агентство недвижимости, добавил он.Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.Также сообщалось, что крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.По информации руководителя Южного регионального центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в КрымуЭкспорт из Крыма: что и куда продает республикаБизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап

11 севастопольских предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап

20:10 20.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на развитие собственного дела. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"По 200 тысяч рублей получат 11 севастопольцев на запуск своего дела. Они защитили свои проекты в Кадровом центре "Работа России" и готовы выходить на рынок как предприниматели", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что программа реализуется в рамках нацпроекта "Кадры" и помогает севастопольцам становиться предпринимателями.
По информации губернатора, один из начинающих бизнесменов — участник спецоперации. Он планирует открыть сервис по установке "Умного дома".
Кроме того, в ближайшее время в городе появится кафе с паназиатской кухней, мастерская по изготовлению свечей, магазин домашнего текстиля и подарков, массажный кабинет и студия съедобных букетов из зефира, перечислил Развожаев.
Кроме того, в городе запустят проекты в индустрии красоты и агентство недвижимости, добавил он.
Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.
Также сообщалось, что крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.
По информации руководителя Южного регионального центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки.
