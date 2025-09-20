https://crimea.ria.ru/20250920/v-sevastopole-11-predprinimateley-poluchat-po-200-tysyach-rubley-na-startap-1149579695.html
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на развитие собственного дела. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на развитие собственного дела. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"По 200 тысяч рублей получат 11 севастопольцев на запуск своего дела. Они защитили свои проекты в Кадровом центре "Работа России" и готовы выходить на рынок как предприниматели", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что программа реализуется в рамках нацпроекта "Кадры" и помогает севастопольцам становиться предпринимателями.
По информации губернатора, один из начинающих бизнесменов — участник спецоперации. Он планирует открыть сервис по установке "Умного дома".
Кроме того, в ближайшее время в городе появится кафе с паназиатской кухней, мастерская по изготовлению свечей, магазин домашнего текстиля и подарков, массажный кабинет и студия съедобных букетов из зефира, перечислил Развожаев.
Кроме того, в городе запустят проекты в индустрии красоты и агентство недвижимости, добавил он.
Ранее сообщалось
, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.
Также сообщалось
, что крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.
По информации руководителя Южного регионального центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки
.
