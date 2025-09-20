В Крыму в субботу снова потеплеет

https://crimea.ria.ru/20250920/v-krymu-v-subbotu-snova-potepleet-1149563380.html

В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23.Погода наладится и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем воздух прогреется до +24 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

