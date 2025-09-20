Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в субботу снова потеплеет - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Крыму в субботу снова потеплеет
В Крыму в субботу снова потеплеет - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Крыму в субботу снова потеплеет
В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-20T00:01
2025-09-19T21:50
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23.Погода наладится и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем воздух прогреется до +24 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
В Крыму в субботу снова потеплеет

В Крыму в субботу прекратятся дожди и потеплеет до 24 градусов

00:01 20.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Симферополе
Осень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный, температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +17, днем +20…25, в горах +13…18", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23.
Погода наладится и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем воздух прогреется до +24 градусов.
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
