В Крыму оценили инициативу по замене "ветхого флота" до 2030 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Инициатива Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по обновлению "ветхого флота", которая обсуждается в правительстве и может быть принята, должна быть скорректирована с учетом особенностей рыболовецких судов и положения дел в отрасли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.Ранее стало известно, что в правительстве РФ обсуждается инициатива Объединенной судостроительной корпорации по обновлению ветхого российского флота, в том числе промыслового, и к 2030 году в порты России могут запретить вход судам старше 40 лет.Стар да удалПо мнению эксперта, поводом для обновления кораблей стало крушение танкеров, которое привело к "колоссальному ущербу экологии Черного моря"."Но это проблема судов "река – море", и в такую погоду их просто нельзя выпускать", – считает он.Что же касается рыболовного флота в России, в том числе судов крымских рыбаков, то он действительно довольно старый, признает Сивочуб. Речь идет прежде всего о средних рыболовных морозильных траулерах, работающих в Черном море, и приемно-транспортных рефрижераторах (ПТР), выходящих в море Азовское, большинству из которых свыше 40 лет, уточнил он.Однако, по его словам, "ветхими" такие суда все же называть неправильно."Мы вкладываем огромные средства ежегодно. Все рыбаки, не только мы, крымчане, работающие в Черном море. Мы заботимся об экипаже, о безопасности мореплавания. Мы понимаем, что суда рыболовные – наши кормильцы. И, поверье, после каждого ремонта они практически в идеальном состоянии. К тому же, как показывает мировой опыт, продолжительность службы таких судов может продлиться еще десятилетия", – сказал Сивочуб.Таких денег нетПо его словам, обновить свой флот многим рыбакам не по силам при заявленных производителями ценах.Также неподъемным для крымских рыбаков, по его словам, является вариант участвовать в строительстве судов для себя по льготной программе."Самые большие льготные условия, которые могут дать крымским рыбакам, это удешевление проекта строительства судна на 40%. Это значит, что 60% рыбаки должны вложить сразу, а остальное судостроительному предприятию заплатит государство. Где взять эти 60 процентов? Таких средств нет", – пояснил Сивочуб.Что касается региональных субсидий, то они, хоть и очень важны, но невелики, и их хватает "на поддержание флота", в том числе модернизацию, отметил он.Решение реально найти вместеПо мнению эксперта, эту проблема можно решить, если рыбаки, судостроители и представители правительства обсудят ее вместе.Он считает, что такое обсуждение "вполне возможно" приведет к снижение стоимости судна с 2 млрд рублей до 1 300 млрд.При этом эксперт считает, что единственно возможным выгодным и реальным вариантом строительства судов может стать тот, "который обсуждался, в том числе в Госдуме в 2018 году"."Государство создает специальную лизинговую компанию, которая строит необходимые суда за бюджетные деньги и дает рыбакам в лизинг на максимально льготных условиях", – пояснил Сивочуб.Он выразил надежду на то, что власти и судостроители услышат рыбаков."Мы среагировали – написали в Министерство сельского хозяйства РФ, а главная ассоциация рыбаков, федеральная, написала всем с просьбой исключить рыболовные суда из перечня судов, которые по этому постановлению должны к 2030 году быть остановлены", – сказал Сивочуб.По мнению президента ассоциации, уже через 2-3 года отрасль строительства промысловых судов в России сможет стать полностью импортозамещенной, так что, если вопрос со строительством получится решить, то в Крыму и в других рыбопромысловых регионах страны получат с верфей уже полностью отечественные суда.По его словам, крымским рыбакам в Черном море для нормальной работы необходимо до десяти судов."А в Азовском море вообще большие суда запрещены по соображениям экологическим, и нужен флот – сейнеры, их порядка двадцати судов", – добавил он.Что будет с ценами на рыбуОсновная промысловая рыба в Крыму – килька и хамса, на них приходится 90% вылова. По словам Сивочуба, удорожания этой продукции в Крыму, несмотря на все проблемы в отрасли, быть не должно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работеВ Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калканаВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства

