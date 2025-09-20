Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
В Дагестане ливни смыли автомобильный мост - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
Сильные ливни в Дагестане привели к разрушению моста через реку Уллучай в Кайтагском районе республики, в результате чего 18 населенных пунктов оказались... РИА Новости Крым, 20.09.2025
дагестан
происшествия
погода
новости
общество
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни в Дагестане привели к разрушению моста через реку Уллучай в Кайтагском районе республики, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов.По его словам, движение транспорта временно закрыто. Временный мост начнут строить только тогда, когда уровень воды в реке снизится. Решается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район, уточнил он.По информации Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах обвалились скальные породы, сошли селевые потоки. Закрыты автодороги в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.В соцсетях распространяются кадры затопленных дорог, утонувших автомобилей, вода заходит в дома. В некоторых местах уровень воды доходит до пояса.
дагестан
В Дагестане ливни смыли автомобильный мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни в Дагестане привели к разрушению моста через реку Уллучай в Кайтагском районе республики, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов.

"Чрезвычайная ситуация на автодороге Маджалис – Варсит – Шиланша. В результате резкого подъема уровня воды в реке Уллучай произошло разрушение временного моста на автомобильной дороге. Инцидент зафиксирован на участке, где ранее был возведен временный мост в рамках реконструкции основного мостового сооружения", – написал Гасанов в своем Telegram-канале.

По его словам, движение транспорта временно закрыто. Временный мост начнут строить только тогда, когда уровень воды в реке снизится. Решается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район, уточнил он.
По информации Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах обвалились скальные породы, сошли селевые потоки. Закрыты автодороги в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.
В соцсетях распространяются кадры затопленных дорог, утонувших автомобилей, вода заходит в дома. В некоторых местах уровень воды доходит до пояса.
