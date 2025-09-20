https://crimea.ria.ru/20250920/v-dagestane-livni-smyli-avtomobilnyy-most-1149588486.html
В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни в Дагестане привели к разрушению моста через реку Уллучай в Кайтагском районе республики, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов.По его словам, движение транспорта временно закрыто. Временный мост начнут строить только тогда, когда уровень воды в реке снизится. Решается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район, уточнил он.По информации Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах обвалились скальные породы, сошли селевые потоки. Закрыты автодороги в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.В соцсетях распространяются кадры затопленных дорог, утонувших автомобилей, вода заходит в дома. В некоторых местах уровень воды доходит до пояса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 летВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева – ФОТОШторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
