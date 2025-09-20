Рейтинг@Mail.ru
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
2025-09-20T12:38
2025-09-20T12:39
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ."Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииУдары по Украине
 
