Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины

Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины

2025-09-20T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ."Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

