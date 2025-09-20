https://crimea.ria.ru/20250920/udar-nanesen-po-delayuschim-raketnye-kompleksy-sapsan-zavodam-vpk-ukrainy-1149579165.html
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
2025-09-20T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ."Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:38 20.09.2025 (обновлено: 12:39 20.09.2025)