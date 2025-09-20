Рейтинг@Mail.ru
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - РИА Новости Крым, 20.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250920/rossiyskikh-turistov-evakuirovali-iz-za-lesnogo-pozhara-v-turtsii-1149576263.html
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции
Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 20.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149576376_0:133:437:379_1920x0_80_0_0_e7087e278b0a425f52e498d38b9a4ad9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.Там добавили, что ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, в том числе российские граждане.Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пожар, турция, анталья, происшествия, россия, эвакуация, новости
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции

Россиян разместили в безопасных гостиницах после эвакуации из-за пожара в Анталье

09:10 20.09.2025 (обновлено: 09:13 20.09.2025)
 
© Скриншот с видео очевидцаПожар в Аланье, Турция
Пожар в Аланье, Турция
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.
"По состоянию на 08.00 мск большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах городов Аланья и Сиде", - сообщили в генконсульстве.
Там добавили, что ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, в том числе российские граждане.
"По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет. Обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали. Продолжаем отслеживать развитие ситуации", - отметили дипломаты.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.
