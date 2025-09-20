https://crimea.ria.ru/20250920/rossiyskikh-turistov-evakuirovali-iz-za-lesnogo-pozhara-v-turtsii-1149576263.html

Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции

2025-09-20T09:10

2025-09-20T09:10

2025-09-20T09:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.Там добавили, что ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, в том числе российские граждане.Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

