Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.В субботу российская спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла.На Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года, в женском одиночном катании разыгрывались пять квот.Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию начался в Пекине 19-21 сентября. Кроме Петросян, в нем участвует россиянин Петр Гуменник, который ранее в субботу стал первым в короткой программе. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россиян не допустили.Ранее заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом.
Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла квоту на Олимпийские игры 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу российская спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла.
"Это большая настоящая победа Аделии и ее команды, которая сделала возможным участие нашей страны в одиночном катании на Олимпийских играх. Это грандиозная победа!" - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова РИА Новости.
На Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года, в женском одиночном катании разыгрывались пять квот.
Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию начался в Пекине 19-21 сентября. Кроме Петросян, в нем участвует россиянин Петр Гуменник, который ранее в субботу стал первым в короткой программе. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россиян не допустили.
Ранее заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух в сложные санкционные времена призвал
поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом.
