https://crimea.ria.ru/20250920/rossiyskaya-figuristka-adeliya-petrosyan-zavoevala-kvotu-na-olimpiadu-2026-1149587620.html

Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-20T17:24

2025-09-20T17:24

2025-09-20T17:24

россия

спорт

фигурное катание

новости

олимпийские игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149587462_0:230:3014:1925_1920x0_80_0_0_b16a656b55a075ffbfea24ad4175b273.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.В субботу российская спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла.На Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года, в женском одиночном катании разыгрывались пять квот.Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию начался в Пекине 19-21 сентября. Кроме Петросян, в нем участвует россиянин Петр Гуменник, который ранее в субботу стал первым в короткой программе. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россиян не допустили.Ранее заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе появится еще один ледовый каток – АвербухГлавное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменамУвидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спорт, фигурное катание, новости, олимпийские игры