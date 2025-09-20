Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 20.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250920/reyd-v-sevastopole-perekryt-1149575740.html
Рейд в Севастополе перекрыт
Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Рейд в Севастополе перекрыт
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T08:12
2025-09-20T08:12
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Ограничение продлилось 20 минут, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
крым
Новости
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя, крым
Рейд в Севастополе перекрыт

В Севастополе морской транспорт приостановил движение - рейд закрыт

08:12 20.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении.
Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Ограничение продлилось 20 минут, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
