Рейд в Севастополе перекрыт

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T08:12
2025-09-20T08:12
2025-09-20T08:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Ограничение продлилось 20 минут, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
