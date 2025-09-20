https://crimea.ria.ru/20250920/pogruzhenie-v-iskusstvo-khudozhnik-pishet-kartiny-sredi-tishi-morskikh-glubin-1148746377.html

Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубин

Его мастерская не знает ни стен, ни потолка, ни привычного запаха масляных красок. Вместо окон – бескрайняя толща воды, вместо двери – волны, а свет льется... РИА Новости Крым, 19.09.2025

проект о людях редких профессий "штучная работа"

черное море

крым

искусство

дайвинг

судак

Его мастерская не знает ни стен, ни потолка, ни привычного запаха масляных красок. Вместо окон – бескрайняя толща воды, вместо двери – волны, а свет льется сквозь зыбкие блики солнца на поверхности. Петр Доценко, подводный художник из Крыма, создает свои картины там, где кисть уступает место мастихину, а каждая минута работы отмерена запасом воздуха в баллоне. РИА Новости Крым в новом интервью проекта "Штучная работа" поговорили с творцом о том, каково писать под водой, что вдохновляет и почему его холсты – не просто искусство, а способ сохранить красоту моря.– Петр, расскажите, как вы начали свой путь? Искусство живет с вами с детства?– Абсолютно да. Первые "полотна" были на обоях, потом – на любой поверхности, которая попадалась под руку. Родители? Они отнеслись с пониманием – вся квартира превратилась в одну большую галерею. Потом пришла художественная школа, университет, а сейчас я продолжаю учиться – магистратура по направлению художник-преподаватель в Херсонском государственном педагогическом университете.– Под водой рисовать – это ведь не самая очевидная идея. Как пришли к этому?– Детские мечты привели. И фильмы Жака-Ива Кусто про подводную одиссею. Вообще я с детства жил у моря, нырял без акваланга, а в 2015 году попробовал дайвинг в Красном море – и все, был захвачен. Несколько лет ушло на то, чтобы стать опытным дайвером. Потом я понял: а что если объединить любовь к морю и к живописи? Так начались эксперименты.– И каким был ваш первый опыт? Получилось ли с первого раза?– Первая попытка была скорее комичной. В Москве, в олимпийском бассейне, я спрятал маленький холст и пару тюбиков краски в жилет-компенсатор. Попробовал работать, а краска начала размываться, и холст "поплыл". Все спрятал обратно и понял: под водой просто так не получится. Но это был первый шаг.– А когда получилось?– В феврале 2024 года, в окрестностях Судака. Было холодно – вода всего 6 градусов. Три дня подряд я писал в подводном арт-парке со скульптурами. Получилась серия картин "Черепахи". Там я тестировал краски, холсты, закрепители. Тогда я нашел оптимальный способ работы, и все сложилось.– Какие трудности у подводного художника?– Море не студия. Сегодня течение 5 метров в секунду, завтра мутная вода, послезавтра температура падает до такой, что кости стынут. Кистью под водой не поработаешь – она "теряется" в толще. Я использую мастихин: он пробивает сопротивление воды и оставляет на холсте фактуру.– Расскажите, а какая реакция людей на ваши картины? Все-таки это далеко не самый типичный метод.– Часто – "вау" и много вопросов: как это вообще возможно? Под водой цвет исчезает слоями, начиная с красного. То, что видит глаз художника там, и то, что видит зритель на суше – это два разных мира. Когда вынимаешь картину, она как будто оживает.– А были в вашей практике опасные моменты?– Конечно. Однажды на палитру "присела" милая рыбка. Я аккуратно отодвинул ее мастихином – а это оказался ядовитый "дракончик" (черноморская скорпена-ерш – укол ее шипами может вызвать сильную боль, воспаление и аллергическую реакцию – прим. ред.). Другой раз писал модульную композицию из шести холстов "Хранители", вез под воду тяжелую конструкцию с грузами, а воздух в баллоне закончился прямо на выходе. Так делать нельзя, но тогда все обошлось.– Где можно увидеть ваши работы?– В Севастополе – галерея "Полотно", в Москве – в Гостином дворе. Сейчас в Севастополе также до 30 августа проходит выставка о защитниках Родины "Ваши сердца бьются в нашей груди", где представлена моя картина "ИЛ-2", посвященная защитникам Севастополя в годы ВОв. Ну и во всех мои соцсетях, конечно же.– У вас есть самая любимая работа?– Наверно, "Якорь Крыма". Ее показали в новостях по всему миру, даже на CNN. Для меня это было важно – не только потому, что заметили, но и потому, что в этих сюжетах Крым показали живым, творческим, а не только в контексте новостей о конфликтах.– Что вы хотите сказать вашими картинами? Какое послание они несут зрителю?– Я надеюсь, что, глядя на них, люди испытывают восторг, удивление и желание беречь море. Это моя главная миссия – показать, насколько оно живое и хрупкое.– А как можно тоже стать подводным художником?– В первую очередь, надо научиться нырять. А потом уже дело за творческими навыками. Я, например, сейчас провожу мастер-классы по подводной живописи. Там и дети, и взрослые могут попробовать себя в этом деле.– Какие у вас планы на будущее?– Хочу написать серию "Крабий остров" (Крабий остров – небольшой островок в море недалеко от Генуэзской крепости, считается одним из самых примечательных мест в Судаке – прим. ред.). Также хочу продолжать проект "Победа под водой", посвященный Черноморскому флоту, спасательной морской службе и экспедиции подводных работ особого назначения. Ну и большая цель – открытие школы подводного творчества. Я уже разрабатываю методику, чтобы любой желающий, пройдя подготовку, мог попробовать себя в подводной живописи.

