Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке 385 машин
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке 385 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста автомобильный затор со стороны Керчи увеличился в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка перед Крымским мостом начала образовываться в субботу с 10 утра. Тогда проезда ждали 30 авто. Уже к 13:00 очередь на выезд из Крыма выросла до 150 машин.При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра остается свободным.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь&gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:11 20.09.2025 (обновлено: 15:12 20.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста автомобильный затор со стороны Керчи увеличился в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробка перед Крымским мостом начала образовываться в субботу с 10 утра. Тогда проезда ждали 30 авто. Уже к 13:00 очередь на выезд из Крыма выросла до 150 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра остается свободным.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния