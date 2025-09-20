https://crimea.ria.ru/20250920/obedinyayuschaya-sila-iskusstva-putin-ob-idee-intervideniya-1149591521.html

Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения"

Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения"

Президент России Владимир Путин назвал финал "Интервидения", стартовавшего в Москве, одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил... РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-20T21:29

2025-09-20T21:29

2025-09-20T21:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал финал "Интервидения", стартовавшего в Москве, одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.Он отметил, что в современном мире формируется запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. "Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран. "Интервидение" – это музыкальное событие, которое в полной мере отвечает этому запросу. Именно поэтому на приглашение принять в нём участие откликнулось столько государств", - акцентировал президент.Путин выразил уверенность, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире.В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Участниками стали музыканты из 23 стран. Финал проходит в субботу на Live Арене в Москве. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Обращение президента РФ Владимира Путина к участникам "Интервидения" Обращение президента РФ Владимира Путина к участникам "Интервидения" 2025-09-20T21:29 true PT2M51S

