Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения"
2025-09-20T21:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал финал "Интервидения", стартовавшего в Москве, одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.Он отметил, что в современном мире формируется запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. "Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран. "Интервидение" – это музыкальное событие, которое в полной мере отвечает этому запросу. Именно поэтому на приглашение принять в нём участие откликнулось столько государств", - акцентировал президент.Путин выразил уверенность, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире.В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Участниками стали музыканты из 23 стран. Финал проходит в субботу на Live Арене в Москве. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот. Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства", - сказал Путин.
Он отметил, что в современном мире формируется запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса.
"Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран. "Интервидение" – это музыкальное событие, которое в полной мере отвечает этому запросу. Именно поэтому на приглашение принять в нём участие откликнулось столько государств", - акцентировал президент.
Путин выразил уверенность, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире.
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.
Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Участниками стали музыканты из 23 стран. Финал проходит в субботу на Live Арене в Москве.
