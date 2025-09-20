https://crimea.ria.ru/20250920/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-poltory-tysyachi-soldat-za-sutki-1149581555.html

Новости СВО: Киев потерял еще полторы тысячи солдат за сутки

Новости СВО: Киев потерял еще полторы тысячи солдат за сутки - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Новости СВО: Киев потерял еще полторы тысячи солдат за сутки

Суточные потери ВСУ за сутки достигли на всех направлениях фронта 1490 боевиков, уничтожена вражеская техника и вооружения. Об этом сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-20T13:57

2025-09-20T13:57

2025-09-20T13:49

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_321a2249aa6672bd5393999b1ad5ef0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ за сутки достигли на всех направлениях фронта 1490 боевиков, уничтожена вражеская техника и вооружения. Об этом сообщает в субботу Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ударили по группировкам ВСУ в окрестностях пяти сел в Сумской области. Также на Харьковском направлении врагу нанесено поражение на подходах к двух населенным пунктам.На этом участке фронта уничтожено до 215 боевиков киевского режима, сожжена вражеская техника и вооружение, в том числе, поставляемая Украине из стран НАТО.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся ВСУ удары возле пяти населенных пунктов Харьковской области и трех - в ДНР."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и 16 пикапов. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск встали на более выгодные рубежи и позиции, силы противника измотаны в районах шести населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.В боях на этом участке ВСУ потеряли свыше 245 боевиков, а также два склада с боеприпасами, технику и вооружения.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанеся ВСУ поражение в районах восьми населенных пунктов ДНР и двух – на Днепропетровщине."Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США", - уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" продавили украинскую оборону, глубину обороны противника и взяли под свой контроль Березовое в Днепропетровской области.Поражение нанесено противнику в окрестностях четырех сел на Днепропетровщине.Потери ВСУ превысили 270 боевиков, уничтожена техника и вооружение, а также станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение врагу возле двух населенных пунктов в Запорожской области и двух – на Херсонской. Ликвидировано до 40 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, уничтожено две станции РЭБ и два склада боеприпасов.Также в субботу сообщалось, что российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан".Накануне в Минобороны сообщалось, что армия России за неделю сократила войска противника на более чем 10 тысяч человек и продвинулась вперед, освободив ряд населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделюПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, украина