https://crimea.ria.ru/20250920/ne-zastraivat-prirodookhrannuyu-zonu---krymchane-obratilis-v-sk-1149589605.html
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T19:00
2025-09-20T19:00
2025-09-20T19:05
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
крым
большая ялта
симеиз
юбк
новости крыма
общество
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139368660_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_b6958305354c7ab04b34baf2c80f2d66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство жилого комплекса в границах природоохранной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что по факту возможного нарушения прав жителей поселка при застройке территории организована процессуальная проверка Главным следственным управлением Следкома России по Крыму и Севастополю."Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения", - уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
большая ялта
симеиз
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139368660_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_973b3f90b641e5e50e00534950ce826d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, большая ялта, симеиз, юбк, новости крыма, общество, строительство
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
В Крыму Бастрыкина просят предотвратить строительство ЖК на природоохранной территории
19:00 20.09.2025 (обновлено: 19:05 20.09.2025)