Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T19:00
2025-09-20T19:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство жилого комплекса в границах природоохранной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что по факту возможного нарушения прав жителей поселка при застройке территории организована процессуальная проверка Главным следственным управлением Следкома России по Крыму и Севастополю."Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения", - уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК

В Крыму Бастрыкина просят предотвратить строительство ЖК на природоохранной территории

19:00 20.09.2025 (обновлено: 19:05 20.09.2025)
 
Симеиз
Симеиз
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство жилого комплекса в границах природоохранной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"В интернете жители крымского поселка Симеиз обратились к главе ведомства с просьбой предотвратить строительство жилого комплекса на природоохранной территории, опасаясь уничтожения уникальной курортной местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту возможного нарушения прав жителей поселка при застройке территории организована процессуальная проверка Главным следственным управлением Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения", - уточнили в ведомстве.
