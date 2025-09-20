https://crimea.ria.ru/20250920/ne-zastraivat-prirodookhrannuyu-zonu---krymchane-obratilis-v-sk-1149589605.html

Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК

Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК

Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-20T19:00

2025-09-20T19:00

2025-09-20T19:05

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

крым

большая ялта

симеиз

юбк

новости крыма

общество

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139368660_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_b6958305354c7ab04b34baf2c80f2d66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Жители южнобережного поселка Симеиз в Крыму обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить строительство жилого комплекса в границах природоохранной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что по факту возможного нарушения прав жителей поселка при застройке территории организована процессуальная проверка Главным следственным управлением Следкома России по Крыму и Севастополю."Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения", - уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

большая ялта

симеиз

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, большая ялта, симеиз, юбк, новости крыма, общество, строительство