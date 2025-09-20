Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в ночь на субботу. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации экспертов, вспышка, которая достигла балла М1.5, случилась в ночь на субботу, 20 сентября. Кроме того, в течение субботы уже зафиксированы три вспышки послабее, класса С.При этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной. Магнитных бурь в ближайшее время не ожидается.Ранее ученые сообщали, что из-за высокой скорости солнечного ветра Земле угрожают магнитные бури.15 сентября на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюГде на Марсе можно найти жизньКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
вспышки на солнце, магнитные бури, метеозависимость, космос, солнце, новости
На Солнце произошла сильная вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 20 сентября

15:05 20.09.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в ночь на субботу. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации экспертов, вспышка, которая достигла балла М1.5, случилась в ночь на субботу, 20 сентября. Кроме того, в течение субботы уже зафиксированы три вспышки послабее, класса С.
При этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной. Магнитных бурь в ближайшее время не ожидается.
Ранее ученые сообщали, что из-за высокой скорости солнечного ветра Земле угрожают магнитные бури.
15 сентября на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.
