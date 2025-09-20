https://crimea.ria.ru/20250920/na-solntse-proizoshla-silnaya-vspyshka-1149579904.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости Крым, 20.09.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в ночь на субботу. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20
2025-09-20T15:05
2025-09-20T15:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в ночь на субботу. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации экспертов, вспышка, которая достигла балла М1.5, случилась в ночь на субботу, 20 сентября. Кроме того, в течение субботы уже зафиксированы три вспышки послабее, класса С.При этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной. Магнитных бурь в ближайшее время не ожидается.Ранее ученые сообщали, что из-за высокой скорости солнечного ветра Земле угрожают магнитные бури.15 сентября на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.
На Солнце произошла сильная вспышка
Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 20 сентября