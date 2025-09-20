https://crimea.ria.ru/20250920/migranty-proryli-tonnel-v-polshu-1149585869.html

Мигранты прорыли тоннель в Польшу

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Нелегальные мигранты прорыли тоннель под пограничной стеной между Белоруссией и Польшей. Об этом со ссылкой на Подляский отряд Пограничной стражи Польши пишет РИА Новости."В зоне ответственности заставы в Наревке иностранцы пытались нелегально и незаметно проникнуть в Польшу через тоннель, который начинался на белорусской стороне", - говорится в сообщении.Пограничники обнаружили подкоп на месте нарушения границы благодаря недавно построенному электронному барьеру.Уточняется, что нелегалы не задержаны, поскольку вернулись в Белоруссию.Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году построила постоянное защитное сооружение. Длина забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

