Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение".Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:34 20.09.2025 (обновлено: 20:41 20.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене, сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение".
Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.
От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
