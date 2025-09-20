https://crimea.ria.ru/20250920/massirovannye-udary-po-ukraine-trevoga-obyavlena-po-vsey-strane-1149577445.html

Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране

Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране

Серия мощных взрывов прогремела в украинских городах в ночь на субботу. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было в Херсоне, Днепропетровске, Киеве,...

2025-09-20T09:57

2025-09-20T09:57

2025-09-20T09:57

украина

удары по украине

новости сво

владимир зеленский

взрыв

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в украинских городах в ночь на субботу. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.Взрывы прогремели также в субботу утром в подконтрольном ВСУ городе Херсон, информирует украинский телеканал "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.Удары по Херсонской области подтвердил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом главы местной военной администрации Александр Прокудин.В ночь на субботу украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщали о нескольких сериях взрывов в регионе.Также утром в субботу серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". Взрывы носили неединичный характер, уточняет СМИ.В ночь с пятницы на субботу взрывы не прекращались в Павлограде и Николаеве на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, также информирует украинский телеканал "Общественное". Также о взрывах сообщали власти Полтавской области.Кроме того, взрыв раздался и в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, о чем сообщал в своем Telegram украинский "24-й канал".Воздушная тревога звучит по всей территории Украины примерно с половины пятого утра, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Накануне в Минобороны сообщали, что армия России нанесла четыре групповых удара по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ударила по военным базам в пяти областях УкраиныУдары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнемУдары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева

украина

2025

Новости

украина, удары по украине, новости сво, владимир зеленский, взрыв, новости