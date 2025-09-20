Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250920/krymskiy-most-seychas---ochered-utroilas-1149580343.html
Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час
Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час
На подходах к Крымскому мосту днем в субботу продолжает собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T13:10
2025-09-20T13:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
транспорт
керчь
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148808663_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_03c8db8e07f1126bbee576739f1b1d25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту днем в субботу продолжает собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 13 часов.При этом еще час назад у мостоперехода через Керченский пролив в очереди было всего 50 машин.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь&gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148808663_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_fa9001a58fc4647236ab6c9b2bd09343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час

Крымский мост сейчас - в очереди 150 машин

13:10 20.09.2025 (обновлено: 13:13 20.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту днем в субботу продолжает собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 13 часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

При этом еще час назад у мостоперехода через Керченский пролив в очереди было всего 50 машин.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКрымНовости КрымаТранспортКерчьКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
15:36Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
15:11Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке 385 машин
15:05На Солнце произошла сильная вспышка
14:50Конфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверку
14:19Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
13:57Новости СВО: Киев потерял еще полторы тысячи солдат за сутки
13:46Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве
13:37В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
13:32"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе
13:10Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час
12:38Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
12:10Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
11:36В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
11:10Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
10:40Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
10:18Крымский мост сейчас - очередь начала расти
10:04В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
09:57Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране
09:37Дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
Лента новостейМолния