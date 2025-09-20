https://crimea.ria.ru/20250920/krymskiy-most-seychas---ochered-utroilas-1149580343.html
Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час
2025-09-20T13:10
2025-09-20T13:10
2025-09-20T13:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту днем в субботу продолжает собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 13 часов.При этом еще час назад у мостоперехода через Керченский пролив в очереди было всего 50 машин.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
