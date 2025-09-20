https://crimea.ria.ru/20250920/krymskiy-most-seychas---ochered-nachala-rasti-1149577812.html
Крымский мост сейчас - очередь начала расти
Крымский мост сейчас - очередь начала расти
2025-09-20T10:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром в субботу начала формироваться очередью Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 10 часов утра.При этом еще два часа назад у мостоперехода через Керченский пролив очередей не было.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
