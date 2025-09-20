Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь начала расти - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - очередь начала расти
Крымский мост сейчас - очередь начала расти - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Крымский мост сейчас - очередь начала расти
На подходах к Крымскому мосту утром в субботу начала формироваться очередью Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T10:18
2025-09-20T10:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром в субботу начала формироваться очередью Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 10 часов утра.При этом еще два часа назад у мостоперехода через Керченский пролив очередей не было.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь&gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - очередь начала расти

Крымский мост в субботу утром – за два часа выросла очередь из 30 автомобилей

10:18 20.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром в субботу начала формироваться очередью Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 10 часов утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
При этом еще два часа назад у мостоперехода через Керченский пролив очередей не было.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
