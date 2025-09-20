https://crimea.ria.ru/20250920/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-subboty-1149591046.html
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру субботу пробок перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка перед Крымским мостом начала образовываться в субботу с 10 утра. Тогда проезда ждали 30 авто. Уже к 13:00 очередь на выезд из Крыма выросла до 150 машин. К 15:00 в заторе находились 385 автомобилей.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
