Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250920/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-subboty-1149591046.html
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
У Крымского моста к вечеру субботу пробок перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T21:08
2025-09-20T21:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_449:572:3072:2048_1920x0_80_0_0_f095f162fe15748e7c0ae68b41df5b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру субботу пробок перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка перед Крымским мостом начала образовываться в субботу с 10 утра. Тогда проезда ждали 30 авто. Уже к 13:00 очередь на выезд из Крыма выросла до 150 машин. К 15:00 в заторе находились 385 автомобилей.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь&gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_688:588:2634:2048_1920x0_80_0_0_d788f455ae0f45aa6a094a4c1575437e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

21:08 20.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру субботу пробок перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в публикации.
Пробка перед Крымским мостом начала образовываться в субботу с 10 утра. Тогда проезда ждали 30 авто. Уже к 13:00 очередь на выезд из Крыма выросла до 150 машин. К 15:00 в заторе находились 385 автомобилей.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
22:13Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
21:55В Севастополе закрыли рейд
21:36Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
21:29Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения" 2:51
21:17"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева
21:08Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:59Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
20:34Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал в Москве
20:17Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
20:10В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
19:39Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций
19:19Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
19:00Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
18:34Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
18:21В Севастополе туристка из Москвы разбила голову на пляже
17:59В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
17:40Где самое теплое море в Крыму
17:24Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
16:56Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение
Лента новостейМолния