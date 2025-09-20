https://crimea.ria.ru/20250920/kakoy-segodnya-prazdnik-20-sentyabrya-1131511979.html

Какой сегодня праздник: 20 сентября

Сегодня во всем мире отмечают День устраивания спонтанных чаепитий и Ночь летучих мышей, а еще празднуют День риса и поедания яблок. 506 лет назад Фернан... РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День устраивания спонтанных чаепитий и Ночь летучих мышей, а еще празднуют День риса и поедания яблок. 506 лет назад Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие. В 1862 году в Петербурге в этот день открылась первая в России консерватория, спустя 16 лет – первый женский университет, а в 1946 году в Каннах впервые провели кинофестиваль. В этот день родились знаменитый русский писатель, автор сказки "Аленький цветочек" Сергей Аксаков, итальянская кинодива Софи Лорен.Что отмечают в миреВ 1908 году на ярмарке в английском городе Саутпорт придумали День устраивания спонтанных чаепитий. Праздник немедленно полюбился жителям Великобритании, а затем и других стран мира. Чтобы правильно его отметить, нужно организовать чаепитие в необычном месте: лучше всего в городском парке или на крыше дома, и пригласить на это мероприятие незнакомых людей. Ну, или просто собраться всей семьей, приготовить любимый чай и поделиться интересными фактами об этом напитке. И вот вам несколько: в 100 граммах черного чая без добавок содержится около пяти калорий, зеленого – одна. Самой калорийной из добавок к чаю является мед. В России 98% населения пьет чай, благодаря чему страна занимает четвертое место в мире по употреблению этого напитка.Один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей – отмечается в ночь с 20 на 21 сентября. Считается, что праздник появился после подписания рядом стран международного документа – Соглашения об охране рукокрылых. В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году. Кстати, в Китае и Японии летучие мыши – это символ счастья. В китайском языке слова "летучая мышь" и "удача" произносятся одинаково – "фу".В 2024 году международная общественность в двадцатый раз отмечает День риса. Учрежденный ООН в 2004-ом, этот праздник призван напомнить каждому жителю планеты о глобальных проблемах, одна из которых – голод. Именно рис ежегодно спасает миллионы людей от голодной смерти, являясь основным продуктом питания для доброй половины населения Земли.Любители пиццы с пепперони сегодня отмечают праздник, посвященный этому популярному блюду. В эту дату пиццерии обязательно готовят пиццу с острой колбасой. Кстати, во всем мире люди ежедневно съедают 500 миллионов пицц без учета тех, что были приготовлены дома, а на каждого европейца приходится по 300 килограммов пиццы ежегодно.Еще сегодня День рекрутера в России, День школьного рюкзака, международный день поедания яблок и День тарабарщины. Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея, Петра.Знаменательные даты506 лет назад Фернан Магеллан отправился в свое знаменитое кругосветное путешествие во главе небольшой флотилии из пяти судов. В тяжелом путешествии погибли не только три корабля, но и сам Магеллан – в стычке с туземными племенами на Филлипинских островах. Зато впервые европейцы пересекли Тихий океан, открыв проход из Атлантики, доказали, что Земля имеет форму шара и выяснили, что большую часть поверхности планеты занимает вода. В Испанию вернулись только два судна – "Виктория" и "Тринидад". Последний привез в своих трюмах столько пряностей, что их продажа компенсировала потерю остальных кораблей.Где бы еще появиться первой российской консерватории, как не в культурной столице страны Санкт-Петербурге? Так и произошло в 1862 году. В первый же год высшим музыкальным учебным заведением было принято 179 учеников, а первым выпускником по классу композиции стал Петр Ильич Чайковский, который окончил ее в 1865 году с серебряной медалью. В 1995 году указом президента РФ Санкт-Петербургская консерватория внесена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.Спустя 16 лет, в 1878, в Петербурге открылись Высшие Бестужевские курсы – первый в России женский университет. В народе девиц, проявляющих склонность к получению образования, "обласкали", назвав "бесстыжевками", несмотря на то, что в этом учебном заведении преподавали вполне серьезные науки: историко-филологические, юридические и физико-математические. Здесь слушали лекции революционерка Надежда Крупская, писательница Ольга Форш, актриса Любовь Блок.Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года, но планы нарушила Вторая Мировая, и событие передвинулось на семь лет. 20 сентября 1946 года на первый конкурс было представлено 46 фильмов. В том числе лента "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, которая получил главный гран-при в числе еще одиннадцати фильмов. "Золотая пальмовая ветвь" стала присуждаться с 1955 года. Спустя три года этого приза была удостоена советская кинолента "Летят журавли", которая до сих пор остается единственным отечественным фильмом, получившим эту награду.Кто родился в этот день91 год со дня рождения сегодня отмечает София Виллани Шиколоне, которую во всем мире знают и любят как несравненную Софи Лорен. Покорительница мужских сердец, кумир миллионов женщин, обладательница десятков престижных наград в сфере киноискусства, а также почетного "Оскара", который был вручен кинодиве в 1991 году с формулировкой "за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".20 сентября 1974 в Нальчике родилась будущая певица Катя Лель (урожденная Чупринина). На счету артистки 10 альбомов и звания Заслуженной и Народной артистки Кабардино-Балкарской Республики, а также Народной артистки Чечни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 