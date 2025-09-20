"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Финал международного конкурса "Интервидение" состоится уже сегодня, в субботу, 20 сентября. Масштабное зрелищное шоу примет сцена "Live Арены", которая рассчитана на 11 тысяч зрителей. Денежный приз конкурса – 30 миллионов рублей.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве и Московской области. Указ о его проведении ранее подписал президент России Владимир Путин. "Интервидение" проводили в Советском Союзе с 1960-х, но затем традиция прервалась.
Российскую делегацию в составе жюри возглавит народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, а в числе участников от нашей страны выступит певец Shaman. Он выступит под девятым номером. Исполнит песню "Прямо по сердцу".
Согласно результатам жеребьевки "Интервидение" откроет Куба, а завершит его Индия. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот факт очень символичным.
Примечательно, что от каждой страны-участницы Международного конкурса "Интервидение" будет 23 члена жюри. Об этом, раскрывая принцип системы голосования, рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Система голосования построена таким образом, что от каждой страны-участницы будет 23 члена жюри, и каждый, исходя из общего числа участников, выставит свои очки – от единицы до 23, распределяя места", – сказал он.
Также Эрнст гарантировал, что зрители получат удовольствие от просмотра шоу, для этого сделают все возможное.
Российскими ведущими будут Аида Гарифуллина – оперная дива, и ее муж актер Алексей Воробьев. Также известны имена и их зарубежных коллег: ими станут индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.
Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".
Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.
