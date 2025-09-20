Рейтинг@Mail.ru
"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе - РИА Новости Крым, 20.09.2025
"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе
"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе - РИА Новости Крым, 20.09.2025
"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе
Финал международного конкурса "Интервидение" состоится уже сегодня, в субботу, 20 сентября. Масштабное зрелищное шоу примет сцена "Live Арены", которая... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Финал международного конкурса "Интервидение" состоится уже сегодня, в субботу, 20 сентября. Масштабное зрелищное шоу примет сцена "Live Арены", которая рассчитана на 11 тысяч зрителей. Денежный приз конкурса – 30 миллионов рублей.Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве и Московской области. Указ о его проведении ранее подписал президент России Владимир Путин. "Интервидение" проводили в Советском Союзе с 1960-х, но затем традиция прервалась.Российскую делегацию в составе жюри возглавит народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, а в числе участников от нашей страны выступит певец Shaman. Он выступит под девятым номером. Исполнит песню "Прямо по сердцу".Согласно результатам жеребьевки "Интервидение" откроет Куба, а завершит его Индия. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот факт очень символичным.Примечательно, что от каждой страны-участницы Международного конкурса "Интервидение" будет 23 члена жюри. Об этом, раскрывая принцип системы голосования, рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.Также Эрнст гарантировал, что зрители получат удовольствие от просмотра шоу, для этого сделают все возможное.Российскими ведущими будут Аида Гарифуллина – оперная дива, и ее муж актер Алексей Воробьев. Также известны имена и их зарубежных коллег: ими станут индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешностиХоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
россия
"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе

"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе

13:32 20.09.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина перед с ценой с символикой международного музыкального конкурса "Интервидение" на Манежной площади в Москве.
Мужчина перед с ценой с символикой международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Финал международного конкурса "Интервидение" состоится уже сегодня, в субботу, 20 сентября. Масштабное зрелищное шоу примет сцена "Live Арены", которая рассчитана на 11 тысяч зрителей. Денежный приз конкурса – 30 миллионов рублей.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве и Московской области. Указ о его проведении ранее подписал президент России Владимир Путин. "Интервидение" проводили в Советском Союзе с 1960-х, но затем традиция прервалась.
Российскую делегацию в составе жюри возглавит народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, а в числе участников от нашей страны выступит певец Shaman. Он выступит под девятым номером. Исполнит песню "Прямо по сердцу".
Согласно результатам жеребьевки "Интервидение" откроет Куба, а завершит его Индия. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот факт очень символичным.
Примечательно, что от каждой страны-участницы Международного конкурса "Интервидение" будет 23 члена жюри. Об этом, раскрывая принцип системы голосования, рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Система голосования построена таким образом, что от каждой страны-участницы будет 23 члена жюри, и каждый, исходя из общего числа участников, выставит свои очки – от единицы до 23, распределяя места", – сказал он.
Также Эрнст гарантировал, что зрители получат удовольствие от просмотра шоу, для этого сделают все возможное.
Российскими ведущими будут Аида Гарифуллина – оперная дива, и ее муж актер Алексей Воробьев. Также известны имена и их зарубежных коллег: ими станут индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.
Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".
Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.
