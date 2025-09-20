"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и организаций из Крыма. На Украине поражены заводы по производству ракетных комплексов "Сапсан". Дроны ВСУ атаковали регионы России - есть жертвы. "Интервидение" стартовало в Москве.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.
Санкции против политиков Крыма
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.
Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, а также ряда профильных министров республики.
Кроме того, в списке есть университет и общественные и коммерческие организации, работающие в Крыму.
Массированные удары по Украине
Российские силы в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены заводы, разрабатывающие оперативно-тактические комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ.
По данным украинских властей, серия мощных взрывов прогремела в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.
Атака БПЛА по России привели к жертвам
В Самарской области при атаке БПЛА ВСУ погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Кроме того, беспилотники атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, рассказали в пресс-службе станции.
В ЛНР вражеский дрон влетел в многоэтажку. При атаке была ранена 12-летняя девочка.
В Пензенской области силы РЭБ посадили вражеский беспилотник на территорию городского сквера и обезвредили.
Кроме того, в ночь на субботу силы ПВО сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 12 – над Крымом, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.
"Интервидение" стартовало в Москве
Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям мероприятия отметил, что Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. поскольку дорожит своими традициями и уважает традиции других. Поэтому "сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".
