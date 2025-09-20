Рейтинг@Mail.ru
"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/intervidenie-i-sanktsii-kieva-protiv-politikov-kryma--glavnoe-za-den-1149592515.html
"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 20.09.2025
"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и организаций из Крыма. На Украине поражены заводы по производству ракетных комплексов "Сапсан". Дроны ВСУ... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T22:15
2025-09-20T22:15
главное за день
новости
новости крыма
происшествия
в мире
украина
санкции против россии
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149592194_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_fe63baf13aeb6d9c7778fa44b6bf2684.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и организаций из Крыма. На Украине поражены заводы по производству ракетных комплексов "Сапсан". Дроны ВСУ атаковали регионы России - есть жертвы. "Интервидение" стартовало в Москве.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Санкции против политиков КрымаГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики. Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, а также ряда профильных министров республики. Кроме того, в списке есть университет и общественные и коммерческие организации, работающие в Крыму.Массированные удары по УкраинеРоссийские силы в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены заводы, разрабатывающие оперативно-тактические комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ.По данным украинских властей, серия мощных взрывов прогремела в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.Атака БПЛА по России привели к жертвамВ Самарской области при атаке БПЛА ВСУ погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.Кроме того, беспилотники атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, рассказали в пресс-службе станции.В ЛНР вражеский дрон влетел в многоэтажку. При атаке была ранена 12-летняя девочка.В Пензенской области силы РЭБ посадили вражеский беспилотник на территорию городского сквера и обезвредили.Кроме того, в ночь на субботу силы ПВО сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 12 – над Крымом, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря."Интервидение" стартовало в МосквеФинальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям мероприятия отметил, что Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. поскольку дорожит своими традициями и уважает традиции других. Поэтому "сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250920/sluzhu-rossii--glava-minselkhoza-kryma-o-personalnykh-sanktsiyakh-kieva-1149591189.html
https://crimea.ria.ru/20250920/zachem-yuschenko-prizyvaet-kievskiy-rezhim-idti-na-moskvu---mnenie-1149587041.html
https://crimea.ria.ru/20250920/dvoe-rabochikh-pogibli-vo-vremya-remonta-shkoly-v-moskve-1149582226.html
https://crimea.ria.ru/20250920/shaman-prizval-zhyuri-ne-otsenivat-ego-vystuplenie-na-intervidenii-1149592046.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149592194_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_db99ad640284a15574ccab31ce95bdc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, происшествия, в мире, украина, санкции против россии, культура
"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день

Санкции Зеленского против политиков Крыма и "Интервидение" в Москве - главное за день

22:15 20.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный конкурс "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и организаций из Крыма. На Украине поражены заводы по производству ракетных комплексов "Сапсан". Дроны ВСУ атаковали регионы России - есть жертвы. "Интервидение" стартовало в Москве.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Санкции против политиков Крыма

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.
Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, а также ряда профильных министров республики.
Кроме того, в списке есть университет и общественные и коммерческие организации, работающие в Крыму.
Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
21:17
"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева

Массированные удары по Украине

Российские силы в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены заводы, разрабатывающие оперативно-тактические комплексы "Сапсан", сообщило Министерство обороны РФ.
По данным украинских властей, серия мощных взрывов прогремела в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.
Виктор Ющенко. Архивное фото
16:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение

Атака БПЛА по России привели к жертвам

В Самарской области при атаке БПЛА ВСУ погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Кроме того, беспилотники атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, рассказали в пресс-службе станции.
В ЛНР вражеский дрон влетел в многоэтажку. При атаке была ранена 12-летняя девочка.
В Пензенской области силы РЭБ посадили вражеский беспилотник на территорию городского сквера и обезвредили.
Кроме того, в ночь на субботу силы ПВО сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 12 – над Крымом, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.
Обрушение в ремонтируемом здании в Москве
13:46
Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве

"Интервидение" стартовало в Москве

Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям мероприятия отметил, что Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. поскольку дорожит своими традициями и уважает традиции других. Поэтому "сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".
Ярослав Дронов (Россия) выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
22:13
Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаПроисшествияВ миреУкраинаСанкции против РоссииКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
22:13Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
21:55В Севастополе закрыли рейд
21:36Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
21:29Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения" 2:51
21:17"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева
21:08Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:59Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
20:34Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал в Москве
20:17Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
20:10В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
19:39Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций
19:19Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
19:00Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
18:34Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
18:21В Севастополе туристка из Москвы разбила голову на пляже
17:59В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
17:40Где самое теплое море в Крыму
17:24Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
16:56Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение
Лента новостейМолния