Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено после непогоды
Потребителям "Крымэнерго" возобновлена подача света. Об этом сообщает Минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T08:32
2025-09-20T08:32
2025-09-20T09:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Потребителям "Крымэнерго" возобновлена подача света. Об этом сообщает Минтопэнерго республики. "По состоянию на 8.00 час электроснабжение потребителей ГУП РК "Крымэнерго", нарушенное в результате сложных погодных условий, восстановлено в полном объеме.Аварийные бригады продолжают восстановительные работы по точнчным заявкам, основная часть из которых связана с нарушениями в абонентских сетях", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что из-за прохождения над Крымским полуостровом мощного южного циклона, который принес обильные осадки и ветер порывами до 40 метров в секунду, в Крыму и Севастополе произошли массовые отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл штормМассовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаБахчисарай и район частично обесточены
08:32 20.09.2025 (обновлено: 09:25 20.09.2025)