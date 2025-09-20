https://crimea.ria.ru/20250920/elektrosnabzhenie-v-krymu-polnostyu-vosstanovleno-posle-nepogody-1149576027.html

Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено после непогоды

Потребителям "Крымэнерго" возобновлена подача света. Об этом сообщает Минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 20.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Потребителям "Крымэнерго" возобновлена подача света. Об этом сообщает Минтопэнерго республики. "По состоянию на 8.00 час электроснабжение потребителей ГУП РК "Крымэнерго", нарушенное в результате сложных погодных условий, восстановлено в полном объеме.Аварийные бригады продолжают восстановительные работы по точнчным заявкам, основная часть из которых связана с нарушениями в абонентских сетях", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что из-за прохождения над Крымским полуостровом мощного южного циклона, который принес обильные осадки и ветер порывами до 40 метров в секунду, в Крыму и Севастополе произошли массовые отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл штормМассовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаБахчисарай и район частично обесточены

