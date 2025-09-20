https://crimea.ria.ru/20250920/diversanty-unichtozheny-v-kyrgyzstane-zavershilis-ucheniya-rubezh-2025-1149585692.html
"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
В Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025" с участием военных из четырех стран ОДКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Командно-штабные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025" в Кыргызстане завершились. Об этом сообщили в Минобороны России.
В тренировках принимал участие военный контингент Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
По замыслу учений, бойцы выбили условные боевые отряды незаконных вооруженных формирований, которые перешли границу государства-члена ОДКБ на нескольких направлениях и захватили населенные пункты вместе с мирными жителями.
Группа спецназначения "Пантера" вооруженных сил Кыргызской Республики освободила "заложников", а подразделения МЧС и отряд специального назначения МВД направили население из предстоящего района боевых действий в пункты временного размещения.
Для блокирования "противника" был задействован тактический воздушный десант от воинских контингентов Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
"Огнем из 30-мм пушек 2А72 бронетранспортеров БТР-82А, кочующего танка Т-72, гаубиц Д-30 и 2а65 "Мста-Б" нанесено поражение основным силам условных НВФ. Также были задействованы 82-мм минометы, установленные на бронированные автомобили ГАЗ-66МБ", - рассказали подробности учебной легенды в российском военном ведомстве.
После этого подразделения ротно-тактических групп Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона уничтожили оставшиеся силы боевиков из стрелкового вооружения.
военных проходили на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" и в акватории озера Иссык-Куль. Всего в тренировках были задействованы около 1200 человек и более 500 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и боевые катера.
