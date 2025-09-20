Рейтинг@Mail.ru
"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025" - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/diversanty-unichtozheny-v-kyrgyzstane-zavershilis-ucheniya-rubezh-2025-1149585692.html
"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025" - РИА Новости Крым, 20.09.2025
"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
Командно-штабные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025" в Кыргызстане завершились. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T15:53
2025-09-20T15:43
кыргызстан
учения
армия и флот
новости
министерство обороны рф
в мире
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149585260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b5c09901dca1789432cdebb7d0f6ad4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Командно-штабные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025" в Кыргызстане завершились. Об этом сообщили в Минобороны России.В тренировках принимал участие военный контингент Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.По замыслу учений, бойцы выбили условные боевые отряды незаконных вооруженных формирований, которые перешли границу государства-члена ОДКБ на нескольких направлениях и захватили населенные пункты вместе с мирными жителями.Группа спецназначения "Пантера" вооруженных сил Кыргызской Республики освободила "заложников", а подразделения МЧС и отряд специального назначения МВД направили население из предстоящего района боевых действий в пункты временного размещения.Для блокирования "противника" был задействован тактический воздушный десант от воинских контингентов Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.После этого подразделения ротно-тактических групп Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона уничтожили оставшиеся силы боевиков из стрелкового вооружения.Тренировки военных проходили на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" и в акватории озера Иссык-Куль. Всего в тренировках были задействованы около 1200 человек и более 500 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и боевые катера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кыргызстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149585260_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d91c0a4ee4931111675dc3b164e938dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кыргызстан, учения, армия и флот, новости, министерство обороны рф, в мире, организация договора о коллективной безопасности (одкб), безопасность
"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"

В Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025" с участием военных из четырех стран ОДКБ

15:53 20.09.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФВ Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
В Кыргызстане завершились учения Рубеж-2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Командно-штабные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025" в Кыргызстане завершились. Об этом сообщили в Минобороны России.
В тренировках принимал участие военный контингент Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
© Пресс-служба Минобороны РФВ Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
В Кыргызстане завершились учения Рубеж-2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
В Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
По замыслу учений, бойцы выбили условные боевые отряды незаконных вооруженных формирований, которые перешли границу государства-члена ОДКБ на нескольких направлениях и захватили населенные пункты вместе с мирными жителями.
Группа спецназначения "Пантера" вооруженных сил Кыргызской Республики освободила "заложников", а подразделения МЧС и отряд специального назначения МВД направили население из предстоящего района боевых действий в пункты временного размещения.
Для блокирования "противника" был задействован тактический воздушный десант от воинских контингентов Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
"Огнем из 30-мм пушек 2А72 бронетранспортеров БТР-82А, кочующего танка Т-72, гаубиц Д-30 и 2а65 "Мста-Б" нанесено поражение основным силам условных НВФ. Также были задействованы 82-мм минометы, установленные на бронированные автомобили ГАЗ-66МБ", - рассказали подробности учебной легенды в российском военном ведомстве.
© Пресс-служба Минобороны РФВ Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
В Кыргызстане завершились учения Рубеж-2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
В Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
После этого подразделения ротно-тактических групп Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона уничтожили оставшиеся силы боевиков из стрелкового вооружения.
Тренировки военных проходили на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" и в акватории озера Иссык-Куль. Всего в тренировках были задействованы около 1200 человек и более 500 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и боевые катера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КыргызстанУченияАрмия и флотНовостиМинистерство обороны РФВ миреОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"
15:36Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
15:11Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке 385 машин
15:05На Солнце произошла сильная вспышка
14:50Конфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверку
14:19Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
13:57Новости СВО: Киев потерял еще полторы тысячи солдат за сутки
13:46Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве
13:37В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
13:32"Интервидение" состоится уже сегодня – все самое важное о конкурсе
13:10Крымский мост сейчас - очередь утроилась за час
12:38Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
12:10Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
11:36В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
11:10Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
10:40Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
10:18Крымский мост сейчас - очередь начала расти
10:04В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
09:57Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране
09:37Дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
Лента новостейМолния