Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250920/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu---situatsiya-na-utro-subboty-1149575375.html
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы
У Крымского моста утром в субботу нет очередей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T08:03
2025-09-20T08:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
тамань
керчь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сент - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу нет очередей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
https://crimea.ria.ru/20250920/v-krymu-v-subbotu-snova-potepleet-1149563380.html
крымский мост
крым
тамань
керчь
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, тамань, керчь
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы

Крымский мост сейчас - ситуация на утро субботы

08:03 20.09.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сент - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу нет очередей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по ситуации на мостовом переходе в 8 утра.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКрымНовости КрымаТаманьКерчь
 
Лента новостейМолния