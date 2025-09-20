Рейтинг@Mail.ru
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.09.2025
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.09.2025
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами,... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T08:48
2025-09-20T09:22
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 – Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, пво
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

08:48 20.09.2025 (обновлено: 09:22 20.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 – Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
ПВО
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВОПВО
 
