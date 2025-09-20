https://crimea.ria.ru/20250920/149-bespilotnikoy-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149576133.html
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.09.2025
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами,... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T08:48
2025-09-20T08:48
2025-09-20T09:22
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135775982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c59383fdf19c9b9e0724014971762834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 – Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250919/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1149574685.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135775982_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_da2af05092fbb59a1f0b11e6d66204b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, пво
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
149 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
08:48 20.09.2025 (обновлено: 09:22 20.09.2025)