2025-09-19T18:36
2025-09-19T18:36
втб, банк, финансы

ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе крупнейшего с 2023 года российского SPO

18:36 19.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВТБ привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, сообщил банк.
"ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года", - говорится в сообщении. Два года назад биржевое размещение акций проводил этот же банк - тогда ВТБ привлек 94 миллиарда рублей.
"Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Спрос превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок, и размещение стало не только крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, но и крупнейшей на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев, указывает ВТБ.
Набсовет банка в июле принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество будет объявлено после завершения периода оплаты.
По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщает банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ.
"Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка, и группы в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ", - прокомментировал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", - заключил он.
Привлеченные средства ВТБ направит "на общие корпоративные цели": размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала банка и группы, а также будет способствовать росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах, отмечается в сообщении.
Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, они приобрели 41% объема SPO, остальные акции в рамках биржевого размещения достались крупнейшим российским институциональным инвесторам, среди которых пенсионные фонды и управляющие компании, рассказал банк.
ВТББанкФинансы
 
