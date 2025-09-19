https://crimea.ria.ru/20250919/vtb-privlek-847-mlrd-rub-v-khode-krupneyshego-s-2023-goda-rossiyskogo-spo-1149570308.html
ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе крупнейшего с 2023 года российского SPO
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВТБ привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, сообщил банк."ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года", - говорится в сообщении. Два года назад биржевое размещение акций проводил этот же банк - тогда ВТБ привлек 94 миллиарда рублей."Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Набсовет банка в июле принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество будет объявлено после завершения периода оплаты.По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщает банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ."Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка, и группы в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ", - прокомментировал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов."Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", - заключил он.Привлеченные средства ВТБ направит "на общие корпоративные цели": размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала банка и группы, а также будет способствовать росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах, отмечается в сообщении.Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, они приобрели 41% объема SPO, остальные акции в рамках биржевого размещения достались крупнейшим российским институциональным инвесторам, среди которых пенсионные фонды и управляющие компании, рассказал банк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
