В Ялте поселился пальмовый вор - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/v-yalte-poselilsya-palmovyy-vor-1149572721.html
В Ялте поселился пальмовый вор
В Ялте поселился пальмовый вор
В Ялте поселился пальмовый вор
В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T21:57
2025-09-19T21:57
крым
ялта
животные
новости крыма
виктор жиленко
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149572236_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_8a7d6afa37195c3adcf8f825ed920012.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка.Как отметил директор Виктор Жиленко, новый житель пока еще маленький, а когда он станет взрослым, то достигнет одного метра в размахе.Свое прозвище этот краб получил не зря – он "хватает все, что плохо лежит". А при попытке остановить – может весьма чувствительно прихватить клешней, рассказали в парке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяКак ужиться со змеей: совет герпетологаВ Крыму бегемот слопал Масленицу
крым, ялта, животные, новости крыма, виктор жиленко, общество
В Ялте поселился пальмовый вор

В Ялте появился новый обитатель крокодиляриума – краб пальмовый вор

21:57 19.09.2025
 
© Telegram Архипелаг развлечений КрымаВ Ялте в крокодиляриуме появился новый обитатель – краб пальмовый вор
В Ялте в крокодиляриуме появился новый обитатель – краб пальмовый вор
© Telegram Архипелаг развлечений Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
"Тропический "клептоман" поселился в Ялтинском крокодиляриуме – правда, не среди крокодилов, а в отдельном вольере, да еще и под пристальным наблюдением", – сказано в сообщении.
Как отметил директор Виктор Жиленко, новый житель пока еще маленький, а когда он станет взрослым, то достигнет одного метра в размахе.
Свое прозвище этот краб получил не зря – он "хватает все, что плохо лежит". А при попытке остановить – может весьма чувствительно прихватить клешней, рассказали в парке.

"Они в тропиках на пальмах кокосы срезают, чтоб они упали, разбились, а краб полакомился содержимым. Но бывает, что кокосы падают на головы туристам, поэтому люди там стараются под пальмами не стоять. Есть мнение, что травм там от падений кокосов на головы туристов больше, чем от нападений акул. Так что сотрудники крокодиляриума начеку. И карманы зашили - шутка, конечно," - отметил Жиленко повадки краба.

КрымЯлтаЖивотныеНовости КрымаВиктор ЖиленкоОбщество
 
