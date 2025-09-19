https://crimea.ria.ru/20250919/v-yalte-poselilsya-palmovyy-vor-1149572721.html
В Ялте поселился пальмовый вор
В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка. РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка.Как отметил директор Виктор Жиленко, новый житель пока еще маленький, а когда он станет взрослым, то достигнет одного метра в размахе.Свое прозвище этот краб получил не зря – он "хватает все, что плохо лежит". А при попытке остановить – может весьма чувствительно прихватить клешней, рассказали в парке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
"Тропический "клептоман" поселился в Ялтинском крокодиляриуме – правда, не среди крокодилов, а в отдельном вольере, да еще и под пристальным наблюдением", – сказано в сообщении.
Как отметил директор Виктор Жиленко, новый житель пока еще маленький, а когда он станет взрослым, то достигнет одного метра в размахе.
Свое прозвище этот краб получил не зря – он "хватает все, что плохо лежит". А при попытке остановить – может весьма чувствительно прихватить клешней, рассказали в парке.
"Они в тропиках на пальмах кокосы срезают, чтоб они упали, разбились, а краб полакомился содержимым. Но бывает, что кокосы падают на головы туристам, поэтому люди там стараются под пальмами не стоять. Есть мнение, что травм там от падений кокосов на головы туристов больше, чем от нападений акул. Так что сотрудники крокодиляриума начеку. И карманы зашили - шутка, конечно," - отметил Жиленко повадки краба.

