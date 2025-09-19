https://crimea.ria.ru/20250919/v-yalte-poselilsya-palmovyy-vor-1149572721.html

В Ялте поселился пальмовый вор

В Ялте поселился пальмовый вор - РИА Новости Крым, 19.09.2025

В Ялте поселился пальмовый вор

В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка. РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T21:57

2025-09-19T21:57

2025-09-19T21:57

крым

ялта

животные

новости крыма

виктор жиленко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149572236_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_8a7d6afa37195c3adcf8f825ed920012.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб пальмовый вор. Об этом рассказали в пресс-службе парка.Как отметил директор Виктор Жиленко, новый житель пока еще маленький, а когда он станет взрослым, то достигнет одного метра в размахе.Свое прозвище этот краб получил не зря – он "хватает все, что плохо лежит". А при попытке остановить – может весьма чувствительно прихватить клешней, рассказали в парке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяКак ужиться со змеей: совет герпетологаВ Крыму бегемот слопал Масленицу

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, животные, новости крыма, виктор жиленко, общество