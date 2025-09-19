https://crimea.ria.ru/20250919/v-ssha-posovetovali-kievu-na-vremya-smiritsya-s-poterey-territoriy-1149573025.html
В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.По его словам, без прекращения огня очень сложно добиться мира. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.
"Давайте будет реалистам... Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР... То же самое применяется и здесь", - заявил Келлог в интервью британской газете Telegraph, его слова приводит ИА Новости.
По его словам, без прекращения огня очень сложно добиться мира.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил
, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.