В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий

В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий

19.09.2025

2025-09-19T20:43

2025-09-19T20:43

2025-09-19T20:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.По его словам, без прекращения огня очень сложно добиться мира. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

