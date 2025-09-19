Рейтинг@Mail.ru
В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий
В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий
Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.По его словам, без прекращения огня очень сложно добиться мира. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша, украина, кит келлог, политика, внешняя политика, в мире, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии
В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий

Спецпосланник Трампа призвал Украину принять потерю территорий де-факто

20:43 19.09.2025
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.
"Давайте будет реалистам... Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР... То же самое применяется и здесь", - заявил Келлог в интервью британской газете Telegraph, его слова приводит ИА Новости.
По его словам, без прекращения огня очень сложно добиться мира.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
