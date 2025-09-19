Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ
В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ
Правительство Севастополя выделит дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для выплат еще двенадцати горожанам, пострадавшим при обстрелах ВСУ... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделит дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для выплат еще двенадцати горожанам, пострадавшим при обстрелах ВСУ. Соответствующее постановление приняли на заседании в пятницу.По словам и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Бардаковой, проект постановления был подготовлен, поскольку ранее определенный объем средств для выплат необходимо увеличить на 394 тысячи 100 рублей.Ранее в этом году, по словам губернатора Михаила Развожаева, на такие выплаты был выделен миллион рублей.Бардакова отметила, что на сегодняшний день нерассмотренных заявлений от граждан у комиссии нет.В 2024 году компенсационных выплат в качестве возмещения ущерба от обстрелов ВСУ ожидали около 60 человек, сумма выплат, по данным департамента труда и социальной защиты, превысила тогда 3,1 млн рублей.
севастополь, правительство севастополя, выплаты и компенсации, общество, обстрелы всу, новости севастополя
В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ

В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ на 400 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделит дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для выплат еще двенадцати горожанам, пострадавшим при обстрелах ВСУ. Соответствующее постановление приняли на заседании в пятницу.
По словам и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Бардаковой, проект постановления был подготовлен, поскольку ранее определенный объем средств для выплат необходимо увеличить на 394 тысячи 100 рублей.
"Данная сумма была определена на заседании комиссии, которая состоялась 9 сентября, и будет выплачена в отношении двенадцати физических лиц", – добавила она.
Ранее в этом году, по словам губернатора Михаила Развожаева, на такие выплаты был выделен миллион рублей.
Бардакова отметила, что на сегодняшний день нерассмотренных заявлений от граждан у комиссии нет.
В 2024 году компенсационных выплат в качестве возмещения ущерба от обстрелов ВСУ ожидали около 60 человек, сумма выплат, по данным департамента труда и социальной защиты, превысила тогда 3,1 млн рублей.
