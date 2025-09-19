https://crimea.ria.ru/20250919/v-sevastopole-uvelichili-obem-vyplat-postradavshim-ot-atak-vsu-1149568566.html

В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделит дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для выплат еще двенадцати горожанам, пострадавшим при обстрелах ВСУ. Соответствующее постановление приняли на заседании в пятницу.По словам и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Бардаковой, проект постановления был подготовлен, поскольку ранее определенный объем средств для выплат необходимо увеличить на 394 тысячи 100 рублей.Ранее в этом году, по словам губернатора Михаила Развожаева, на такие выплаты был выделен миллион рублей.Бардакова отметила, что на сегодняшний день нерассмотренных заявлений от граждан у комиссии нет.В 2024 году компенсационных выплат в качестве возмещения ущерба от обстрелов ВСУ ожидали около 60 человек, сумма выплат, по данным департамента труда и социальной защиты, превысила тогда 3,1 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

