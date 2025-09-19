Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1149567519.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе паромы и катера приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T16:49
2025-09-19T16:49
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
логистика
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141428092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d09aaad0f2bd19cb701d18940862952.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины закрытия морского сообщения не уточняются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

16:49 19.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины закрытия морского сообщения не уточняются.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
