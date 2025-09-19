В Севастополе остановили морской транспорт

https://crimea.ria.ru/20250919/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1149567519.html
2025-09-19T16:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины закрытия морского сообщения не уточняются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
