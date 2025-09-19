https://crimea.ria.ru/20250919/v-sevastopole-chastichno-otkryli-reyd-1149555150.html
В Севастополе частично открыли рейд
В Севастополе частично возобновили работу катеров, паром по-прежнему не ходит. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T11:46
2025-09-19T11:46
2025-09-19T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе частично возобновили работу катеров, паром по-прежнему не ходит. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту из-за сильного ветра. Была организована работа компенсационного автобусного маршрута.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
