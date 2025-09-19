Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе частично открыли рейд - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/v-sevastopole-chastichno-otkryli-reyd-1149555150.html
В Севастополе частично открыли рейд
В Севастополе частично открыли рейд - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Севастополе частично открыли рейд
В Севастополе частично возобновили работу катеров, паром по-прежнему не ходит. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T11:46
2025-09-19T11:39
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_453acb975a0980bd2fd70c17b02e6dea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе частично возобновили работу катеров, паром по-прежнему не ходит. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту из-за сильного ветра. Была организована работа компенсационного автобусного маршрута.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c549dd1edb2a9cdefe01e28c6d8e5d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт
В Севастополе частично открыли рейд

В Севастополе частично возобновили работу катеров

11:46 19.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе частично возобновили работу катеров, паром по-прежнему не ходит. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" и "Графская пристань - Инкерман" возобновляет работу согласно расписанию. Линия "Радиогорка - Артбухта" и паром временно не работают по погодным условиям", - говорится в сообщении.
Утром в Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту из-за сильного ветра. Была организована работа компенсационного автобусного маршрута.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
12:08Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
11:56Феодосия обесточена из-за аварии
11:46В Севастополе частично открыли рейд
11:41Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
11:34Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения
11:19БПЛА в Польше и преступления ВСУ: Захарова обвинила Запад в лицемерии
10:48В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
10:151,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга 0:39
09:58На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Лента новостейМолния