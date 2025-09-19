Рейтинг@Mail.ru
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/v-rossii-razrabotan-bystryy-test-dlya-diagnostiki-salmonelleza-1149534209.html
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
Российские ученые разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T08:42
2025-09-19T06:31
новости
инфекции
вирусы
общество
здоровье
медицина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122171205_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_c2f969bce8b275eed3b4e044c4f67ce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Новый тест, разработка которого велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", отличается высокой точностью, способен выявлять возбудителя не только в различных биологических материалах, но и на объектах внешней среды, что важно для эпиднадзора, уточняют специалисты.Сальмонеллез – один из самых распространенных пищевых инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванный бактериями рода Salmonella. Такие бактерии часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована. В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезньюКакие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122171205_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_29bc1078f99ace906b3793a5adaf0025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, инфекции, вирусы, общество, здоровье, медицина, россия
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

В России появился новый быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

08:42 19.09.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Новый тест, разработка которого велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", отличается высокой точностью, способен выявлять возбудителя не только в различных биологических материалах, но и на объектах внешней среды, что важно для эпиднадзора, уточняют специалисты.
Сальмонеллез – один из самых распространенных пищевых инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванный бактериями рода Salmonella. Такие бактерии часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована. В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах
"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
 
НовостиИнфекцииВирусыОбществоЗдоровьеМедицинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
07:10Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
06:39Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
06:09Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
00:01Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:49Путин освободил Козака от должности
23:13Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
23:08Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом
22:45Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду
22:43Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
22:37Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
22:20Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
Лента новостейМолния