В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Новый тест, разработка которого велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", отличается высокой точностью, способен выявлять возбудителя не только в различных биологических материалах, но и на объектах внешней среды, что важно для эпиднадзора, уточняют специалисты.Сальмонеллез – один из самых распространенных пищевых инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванный бактериями рода Salmonella. Такие бактерии часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована. В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезньюКакие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Новый тест, разработка которого велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", отличается высокой точностью, способен выявлять возбудителя не только в различных биологических материалах, но и на объектах внешней среды, что важно для эпиднадзора, уточняют специалисты.
Сальмонеллез – один из самых распространенных пищевых инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванный бактериями рода Salmonella. Такие бактерии часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала
, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована. В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов.
Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
