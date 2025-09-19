Рейтинг@Mail.ru
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/v-rf-podderzhali-initsiativu-kryma-po-uzhestocheniyu-trebovaniy-k-inoagentam-1149568333.html
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T17:29
2025-09-19T17:24
иноагенты
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
общество
новости
россия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255373_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a761b49be22b50f0e320fe8152e776cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде.Он подчеркнул, что суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.Также предлагается возложить ответственность на организаторов публичных мероприятий, владельцев медиаплатформ, интернет-ресурсов, учреждений культуры за распространение произведений иноагентов."Эта наша инициатива прошла общественную апробацию в Крыму, где после ее оглашения получила всестороннюю поддержку", – заявил Константинов.Закон об иноагентах принят в 2022 году. По информации председателя Госсовета Крыма, на сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д..Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьСимоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовБлогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255373_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_48c7048176352871b58b978c2f26541c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иноагенты, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), закон и право, общество, новости, россия, крым
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам

Инициативу Крыма по ужесточению требований в отношении иноагентов поддержали в РФ

17:29 19.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде.
"Единогласно поддержана инициатива Государственного совета Республики Крым по вопросу усовершенствования законодательства в части установления дополнительных требований в отношении иноагентов", – говорится в сообщении в Telegram-канале главы крымского парламента.
Он подчеркнул, что суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.
Также предлагается возложить ответственность на организаторов публичных мероприятий, владельцев медиаплатформ, интернет-ресурсов, учреждений культуры за распространение произведений иноагентов.
"Эта наша инициатива прошла общественную апробацию в Крыму, где после ее оглашения получила всестороннюю поддержку", – заявил Константинов.
Закон об иноагентах принят в 2022 году. По информации председателя Госсовета Крыма, на сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д..
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.
Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
 
ИноагентыВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Закон и правоОбществоНовостиРоссияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
19:10Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное
19:00Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения
18:50В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира
18:36ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе крупнейшего с 2023 года российского SPO
18:30Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
18:21Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ
17:57Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
17:47В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ
17:29В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
17:14Рейд в Севастополе открыли
17:03Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
16:49В Севастополе остановили морской транспорт
16:38Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
16:27Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 40 регионов
16:11Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
15:57Крымский мост открыт
15:56Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
15:43Крымский мост закрыт
15:39ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
Лента новостейМолния