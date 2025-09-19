https://crimea.ria.ru/20250919/v-rf-podderzhali-initsiativu-kryma-po-uzhestocheniyu-trebovaniy-k-inoagentam-1149568333.html
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T17:29
2025-09-19T17:29
2025-09-19T17:24
иноагенты
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
общество
новости
россия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255373_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a761b49be22b50f0e320fe8152e776cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде.Он подчеркнул, что суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.Также предлагается возложить ответственность на организаторов публичных мероприятий, владельцев медиаплатформ, интернет-ресурсов, учреждений культуры за распространение произведений иноагентов."Эта наша инициатива прошла общественную апробацию в Крыму, где после ее оглашения получила всестороннюю поддержку", – заявил Константинов.Закон об иноагентах принят в 2022 году. По информации председателя Госсовета Крыма, на сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д..Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьСимоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовБлогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255373_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_48c7048176352871b58b978c2f26541c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), закон и право, общество, новости, россия, крым
В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
Инициативу Крыма по ужесточению требований в отношении иноагентов поддержали в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде.
"Единогласно поддержана инициатива Государственного совета Республики Крым по вопросу усовершенствования законодательства в части установления дополнительных требований в отношении иноагентов", – говорится в сообщении в Telegram-канале главы крымского парламента.
Он подчеркнул, что суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.
Также предлагается возложить ответственность на организаторов публичных мероприятий, владельцев медиаплатформ, интернет-ресурсов, учреждений культуры за распространение произведений иноагентов.
"Эта наша инициатива прошла общественную апробацию в Крыму, где после ее оглашения получила всестороннюю поддержку", – заявил Константинов.
Закон об иноагентах принят в 2022 году. По информации председателя Госсовета Крыма, на сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д..
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов
, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал
муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.
Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом
и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: