В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде.Он подчеркнул, что суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.Также предлагается возложить ответственность на организаторов публичных мероприятий, владельцев медиаплатформ, интернет-ресурсов, учреждений культуры за распространение произведений иноагентов."Эта наша инициатива прошла общественную апробацию в Крыму, где после ее оглашения получила всестороннюю поддержку", – заявил Константинов.Закон об иноагентах принят в 2022 году. По информации председателя Госсовета Крыма, на сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д..Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьСимоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовБлогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России

