В Феодосии будут стрелять

Учебные стрельбы проведут сегодня в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проведут сегодня в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в городской администрации.Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Феодосии будут тренироваться военные