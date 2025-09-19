Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Феодосии будут стрелять
Учебные стрельбы проведут сегодня в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проведут сегодня в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в городской администрации.Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Феодосии будут стрелять

09:40 19.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проведут сегодня в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в городской администрации.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 19 сентября, с 15:00 до 21:00 будут проходить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Лента новостейМолния