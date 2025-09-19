https://crimea.ria.ru/20250919/skolko-zarabotal-i-potratil-sevastopol-za-polgoda-1149567319.html
Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
По итогам первого полугодия 2025 года сохраняется профицит бюджета Севастополя, причем темп роста доходов в городскую казну вырос почти на 30%. Об этом по... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого полугодия 2025 года сохраняется профицит бюджета Севастополя, причем темп роста доходов в городскую казну вырос почти на 30%. Об этом по итогам заседания правительства в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"По итогам полугодия сохраняется профицит бюджета: доходы составили 39,3 млрд рублей... Доходы бюджета – это 19,5 млрд руб налоговых и неналоговых доходов и 19,8 млрд безвозмездных поступлений", – указал Развожаев.
Темп роста доходов при этом за указанный период вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил он.
По словам губернатора Севастополя, это позволяет "выполнять повышенные социальные обязательства". В частности, поддерживать участников СВО и стабильно выплачивать бойцам и семьям погибших героев по 1 млн рублей в качестве компенсации за земельные участки.
Кроме того, к началу учебного года севастопольские семьи получили единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, добавил Развожаев.
Расходы города за полугодие, по его словам, составили 38,9 млрд рублей.
"В первоочередном порядке мы обеспечили финансирование социально значимых расходов: зарплаты работников бюджетной сферы, пособия, льготы, субсидии, страховые взносы на обязательное медицинское страхование – это 39% от общего объема расходов", – уточнил он.
Также, по словам губернатора, наибольший удельный вес в структуре расходов имеют ЖКХ (более 30% от общего объема), образование (более 18%), национальная экономика (более 15%), социальная политика (более 13%) и здравоохранение (более 10%).
В правительстве уточнили, что "далее проект будет направлен в законодательное собрание города.
Ранее сообщалось
, что с 1 октября в Севастополе оклады части сотрудников бюджетной сферы будут увеличены на 4,7%. Индексация коснется порядка 10 900 сотрудников бюджетной сферы, сообщила на заседании правительства 19 сентября и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.
