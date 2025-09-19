https://crimea.ria.ru/20250919/skolko-zarabotal-i-potratil-sevastopol-za-polgoda-1149567319.html

Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода

Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого полугодия 2025 года сохраняется профицит бюджета Севастополя, причем темп роста доходов в городскую казну вырос почти на 30%. Об этом по итогам заседания правительства в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Темп роста доходов при этом за указанный период вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил он.По словам губернатора Севастополя, это позволяет "выполнять повышенные социальные обязательства". В частности, поддерживать участников СВО и стабильно выплачивать бойцам и семьям погибших героев по 1 млн рублей в качестве компенсации за земельные участки.Кроме того, к началу учебного года севастопольские семьи получили единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, добавил Развожаев.Расходы города за полугодие, по его словам, составили 38,9 млрд рублей.Также, по словам губернатора, наибольший удельный вес в структуре расходов имеют ЖКХ (более 30% от общего объема), образование (более 18%), национальная экономика (более 15%), социальная политика (более 13%) и здравоохранение (более 10%).В правительстве уточнили, что "далее проект будет направлен в законодательное собрание города.Ранее сообщалось, что с 1 октября в Севастополе оклады части сотрудников бюджетной сферы будут увеличены на 4,7%. Индексация коснется порядка 10 900 сотрудников бюджетной сферы, сообщила на заседании правительства 19 сентября и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

