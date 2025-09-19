Рейтинг@Mail.ru
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/sayt-aeroporta-pulkovo-vzloman-i-ne-rabotaet-1149555003.html
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
Сайт аэропорта "Пулково" был взломан, его работа временно ограничена, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T11:41
2025-09-19T11:34
аэропорт "пулково"
аэропорт
авиация
санкт-петербург
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_ad1a8769b93062147a54ae9bfb68bae8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Сайт аэропорта "Пулково" был взломан, его работа временно ограничена, сообщили в воздушной гавани.Сейчас ведется работа над восстановлением работы сайта, уточнили в аэропорту и принесли извинения за временные неудобства.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из МосквыКак будет работать аэропорт КраснодарЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_77c8055873525784f25a2e9737b68418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт "пулково", аэропорт, авиация, санкт-петербург, новости, происшествия
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает

Сайт "Пулково" был взломан и временно недоступен – администрация аэропорта

11:41 19.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Сайт аэропорта "Пулково" был взломан, его работа временно ограничена, сообщили в воздушной гавани.
"Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена", - сказано в Telegram-канале аэропорта.
Сейчас ведется работа над восстановлением работы сайта, уточнили в аэропорту и принесли извинения за временные неудобства.
Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
Как будет работать аэропорт Краснодар
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
 
Аэропорт "Пулково"АэропортАвиацияСанкт-ПетербургНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
12:08Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
11:56Феодосия обесточена из-за аварии
11:46В Севастополе частично открыли рейд
11:41Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
11:34Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения
11:19БПЛА в Польше и преступления ВСУ: Захарова обвинила Запад в лицемерии
10:48В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
10:151,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга 0:39
09:58На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Лента новостейМолния