https://crimea.ria.ru/20250919/sayt-aeroporta-pulkovo-vzloman-i-ne-rabotaet-1149555003.html

Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает

Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает

Сайт аэропорта "Пулково" был взломан, его работа временно ограничена, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T11:41

2025-09-19T11:41

2025-09-19T11:34

аэропорт "пулково"

аэропорт

авиация

санкт-петербург

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_ad1a8769b93062147a54ae9bfb68bae8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Сайт аэропорта "Пулково" был взломан, его работа временно ограничена, сообщили в воздушной гавани.Сейчас ведется работа над восстановлением работы сайта, уточнили в аэропорту и принесли извинения за временные неудобства.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из МосквыКак будет работать аэропорт КраснодарЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт "пулково", аэропорт, авиация, санкт-петербург, новости, происшествия