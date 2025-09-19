https://crimea.ria.ru/20250919/sayt-aeroporta-pulkovo-vzloman-i-ne-rabotaet-1149555003.html
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Сайт аэропорта "Пулково" был взломан, его работа временно ограничена, сообщили в воздушной гавани.Сейчас ведется работа над восстановлением работы сайта, уточнили в аэропорту и принесли извинения за временные неудобства.
Новости
